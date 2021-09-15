Увеличилось число мошенничеств с помощью Telegram

15 сентября. FINMARKET.RU - Фишинговые сообщения с использованием банковских брендов стали массово распространять в Telegram. Об этом "Известиям" рассказали в крупных кредитных организациях. Злоумышленники покупают рекламные посты, которые слабо модерируются, и таким образом выходят на многомиллионную аудиторию. В распространяемых сообщениях клиентам предлагается ввести платежные реквизиты или перечислить деньги.

Число фишинговых страниц в Telegram, использующих бренд ВТБ, по сравнению с началом 2021 года в августе выросло в 15 раз, сообщил "Известиям" старший вице-президент банка Никита Чугунов. Он подчеркнул, что распространению фишинговых сценариев способствует продвижение фейковой рекламы в социальных медиа.

Фишинговые сообщения, распространяемые в Telegram, нацелены на выманивание денег у пользователей. Среди основных сценариев - акции за получение бонусов при прохождении опросов, корпоративные порталы по сбору данных о сотрудниках, единоразовые выплаты, уточнили в ВТБ.

Тенденцию к росту фишинговых сообщений в соцсетях подтвердили в "Открытии" и Газпромбанке.

Наибольшее количество ссылок на фишинговые сайты распространяется в Telegram-каналах, согласен управляющий директор центра развития сотрудничества с клиентами УБРиР Александр Дарданов: именно в этом мессенджере много тематических сообществ, направленных на получение выгод от банковских продуктов. По его словам, всё больше граждан начинают использовать каналы в Telegram в качестве основного мессенджера для общения и опасность дальнейшего распространения данной схемы есть.

В Росбанке рассказали, что постоянно информируют клиентов о безопасном поведении в интернете: рекомендуется не открывать подозрительные электронные письма или SMS с вложенными ссылками, а также не вводить реквизиты карты на сомнительных ресурсах. В банке "Зенит" сообщили, что благодаря активному информированию клиентов число мошенничеств с применением фишинговых атак снижается.

Активное распространение фишинговых сообщений с использованием банковских брендов объясняется конъюнктурой финансового рынка: в начале 2021 года снижались ставки по вкладам, и россияне искали более выгодные способы вложить деньги, в том числе - в инвестпродукты. На этом тренде мошенники и пытаются заработать, рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

По данным ЦБ РФ, число фишинговых атак во 2-м квартале увеличилось вдвое.