Росимущество не против передачи конфиската малоимущим

3 сентября. FINMARKET.RU -согласилось с целесообразностью инициативы о передаче нуждающимся части задержанных таможней товаров, а также нереализованного конфискованного имущества. Это следует из письма за подписью замруководителя ведомства Алексея Пономарева в адрес Народного фронта, который выступил с этим предложением, пишут "Известия"

Народный фронт в начале августа выступил с предложением передавать малоимущим гражданам конфискованные таможней товары, которые подлежат уничтожению или не востребованы на торгах в течение определенного периода.

В письме Росимущества (ведомство является уполномоченным органом по распоряжению конфискованными товарами) говорится, что вопрос о передаче части задержанных товаров, а также нереализованного конфискованного имущества благотворительным организациям в целом заслуживает внимания. Росимущество сообщило о готовности к дальнейшей проработке предложений и "обсуждению в рамках экспертных совещаний".

Как сообщили в пресс-службе Народного фронта, в настоящее время прорабатывается вопрос о проведении круглого стола о передаче нереализованного конфискованного имущества благотворительным организациям. Во встрече могут принять участие представители министерства финансов России, Федеральной таможенной службы, Росимущества и благотворительных организаций.

Опрошенные "Известиями" эксперты не видят проблем с изменением нормативов, но отмечают, что важно проработать процедуру передачи товаров благотворительным организациям. Именно они, как считают в ОНФ, должны стать операторами по распределению такой помощи.