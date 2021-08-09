Таможенный конфискат предложили передавать малоимущим

9 августа. FINMARKET.RU - Народный фронт обратился в Росимущество с предложением передавать нуждающимся гражданам конфискованные таможней товары, которые подлежат уничтожению или не востребованы на торгах в течение определенного периода. Об этом сказано в письме ОНФ (есть в распоряжении "Известий") на имя главы Росимущества Вадима Яковенко, пишут "Известия"

Изъятые таможней товары, пригодные для реализации, уничтожаются в соответствии с правилами, утвержденными правительственным постановлением № 1493 от 18 сентября 2020 года. Это происходит, если расходы на транспортировку, хранение и т. д. превышают себестоимость конфиската.

В письме в Росимущество общественники предложили изменить правила и передавать такие товары благотворительным организациям, которые выступали бы операторами по сбору и распределению полученных на безвозмездной основе товаров. Это может быть оправдано с экономической точки зрения: как указано в письме, некоторые благотворительные проекты обладают собственными помещениями для хранения. Кроме того, спонсоры благотворительных организаций могут оказывать помощь не только деньгами, но и услугами, в том числе логистическими, пояснили "Известиям" в Народном фронте.

Естественно, речь может идти только о тех товарах, которые не запрещены к реализации и признаны государственной экспертизой годными, уточнили общественники.

В ОНФ также предложили Росимуществу подумать о передаче товаров, которые не были реализованы в ходе торгов в течение определенного времени, то есть остались невостребованными со стороны коммерческих структур. Фронтовики надеются, что в ближайшее время начнется совместная с правительством работа над инициативой.

По словам начальника управления проектных инициатив ОНФ Елены Мильто, нуждающиеся просят помочь самым необходимым - одеждой, едой, обувью, детскими уходовыми средствами. И благотворительным организациям, считает она, было бы гораздо проще работать, если передавать им конфискованные товары.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв считает, что идея раздавать нуждающимся изъятые таможней товары разумна.

"Это позволит снизить уровень бедности. И механизм распределения через благотворительные фонды вполне рабочий", - отметил эксперт.

Однако, по его мнению, важно, чтобы безвозмездно переданные благотворительным фондам товары использовались исключительно для передачи нуждающимся.

Как сообщили "Известиям" в пресс-службе, всего в 2020 году на учете таможенных органов находилось 20,5 тыс. конфискованных товарных партий (в 2019 г.м - 20,4 тыс.) общим объемом свыше 82,8 тыс. куб. м (в 2019 г. - 74,4 тыс.) стоимостью более 8,5 млрд рублей (в 2019 г. - 3 млрд). В 1-м полугодии 2021 года на учете таможенных органов находилось 7,4 тыс. конфискованных товарных партий общим объемом свыше 66,7 тыс. куб. м стоимостью более 5,2 млрд рублей.