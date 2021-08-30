.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   В регионах заканчиваются места для свалок
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

30 августа 2021 года 09:34

В регионах заканчиваются места для свалок

 0
EPA/ТАСС
EPA/ТАСС
30 августа. FINMARKET.RU - В 20 регионах вот-вот закончится емкость свалок. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. "Большие риски в 20 регионах - Санкт-Петербург, Севастополь, Кубань, Ленинградская, Магаданская, Новосибирская и другие области - там мощности будут исчерпаны в ближайшие 2-3 года. Там, в том числе, до 1 января 2023 года закроют полигоны, работа которых временно разрешена", - напомнил он.

В девяти регионах - Забайкалье, Камчатка, Красноярский край, Магаданская и Новосибирская области, Дагестан, Якутия, Чукотка и Севастополь - уже дефицит мощностей по размещению отходов, который вынуждает использовать нелегальные свалки, добавил министр.

"Российский экологический оператор" уже составил с регионами план действий. "Для каждого спланирована инфраструктура по сортировке и захоронению отходов, по созданию полигонов. Регионам придется ускориться и обеспечить реализацию этих проектов. Надеюсь, что губернаторы к этому отнесутся трепетно, потому что если эта проблема захлестнет города, мало никому не покажется", - отметил Александр Козлов.


Опубликовано Финмаркет
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РФ,  свалки,  регионы

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.