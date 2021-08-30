Самозанятым станет легче получать кредиты

30 августа. FINMARKET.RU - ЦБ сделает кредитование самозанятых доступнее. Банки смогут использовать справки из приложения "Мой налог" для подтверждения дохода, пишут "Ведомости", ознакомившиеся с ответом заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина Общероссийскому народному фронту. ЦБ планирует внести изменения в свои документы до конца 2021 г., сообщил представитель регулятора, подтвердив факт отправки письма.

Сейчас банки при выдаче кредита руководствуются положением Банка России 590-П. Оно закрепляет перечень информации для анализа финансового положения заемщика. Например, при выдаче кредита физлицу банк учитывает справку с места работы, НДФЛ и иные документы. Банки сейчас в основном предлагают самозанятым кредиты, которые предназначаются для физлиц и никак не учитывают статус самозанятого, говорит заместитель руководителя ОНФ Арсений Беленький. Хотя в примерном перечне есть формулировка «иные документы», банки не спешат использовать документы, прямо не указанные в положении, отмечает он.

Прямое включение справок о постановке (или снятии) на учет в налоговой, состоянии расчетов (доходов) по налогу на доход в перечень информации, используемой для оценки финансового положения заемщиков, дополнительно снимет с самозанятых необходимость предъявлять справки с места работы и о доходах, сообщил представитель Банка России. По его словам, мера направлена на стимулирование финансирования самозанятых.

В России зарегистрировано уже 2,9 млн самозанятых, которые осуществляют деятельность в сфере транспортного обслуживания, сервисных и ремонтных работ, преподавания, красоты, сообщила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. Поддержка ЦБ инициативы, совместно разработанной Минэком и ОНФ, позволит банкам оперативно сформировать линейку кредитных предложений для самозанятых и повысит для них доступность льготных программ кредитования малого и среднего предпринимательства, отметила она.