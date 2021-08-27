Самозанятых начинают признавать перспективной категорией заемщиков

27 августа. FINMARKET.RU - Перед самозанятыми может открыться возможность получения ипотечных кредитов. До сих пор банки выдавали этой категории заемщиков ипотеку штучно и в "ручном режиме", но теперь переходят на автоматизированную оценку рисков, пишет "Коммерсант"

И хотя в целом кредитные организации начинают понемногу признавать самозанятых перспективной категорией заемщиков, в отношении ипотеки такого мнения придерживается меньшинство. Среди топ-10 крупнейших на ипотечном рынке банков продукты по кредитованию самозанятых на приобретение жилья есть лишь у четырех. Еще два крупных банка рассматривают возможность запуска ипотеки для самозанятых.

Но большинство банков пока не готовы кредитовать самозанятых, хотя и неохотно признаются в этом официально.

"Среди минусов самозанятых - плавающий доход,- поясняет собеседник "Ъ" в одном из крупных банков.- При этом они могут менять деятельность: сегодня курьер, а завтра грузчик или репетитор, из-за всего этого трудно рассчитать на длительные периоды денежные потоки по кредиту. Кроме того, у них высокий риск потери заработка".

Расширяющийся интерес банков к самозанятым заемщикам эксперты связывают с ростом числа последних - кредитные организации уже просто не могут не обращать на них внимания, объясняют участники рынка. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), на начало августа зарегистрированы 2,7 млн самозанятых.

По словам зампреда комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаила Романова, вопрос низкой доступности ипотеки для самозанятых сейчас крайне актуален: "Это предприниматели, добровольно вышедшие из тени, о доходах которых есть данные, но пока этот сегмент не очень понятен банкам как заемщики, особенно по таким крупным и долгосрочным кредитам, как. Логично было бы предусмотреть возможность ипотечных госпрограмм с определенными условиями для самозанятых граждан". По словам Романова, при формировании нового бюджетного цикла важно заложить расходы на эти цели, и депутат планирует "поднять этот вопрос".