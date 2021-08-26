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26 августа 2021 года 09:53
"Антиотмывочный" светофор предлагается "поставить" и перед госорганами
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dpa/ТАСС
26 августа. FINMARKET.RU - Действие "антиотмывочного" светофора Центробанка предложили распространить на всех участников хозяйственной деятельности, сообщают "Известия". Согласно нынешней версии законопроекта, платформа "Знай своего клиента", которая предполагает разделение компаний на группы в соответствии с уровнем риска, затрагивает только юрлиц и ИП. И не касается государственных органов и органов местного самоуправления, что не совсем справедливо, считают в Ассоциации банков России (АБР), которая направила свой отзыв на законопроект в Госдуму, уточнив, что отдельные недобропорядочные сотрудники этих организаций могут быть причастны к проведению махинаций. Банки считают, что целесообразно расширить действие платформы на госорганы еще и ради оперативного получения от них информации о клиенте. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил "Известиям", что пока не видел отзыва АБР. Вместе с тем он считает, что предложение распространить действие платформы ЗСК на госорганы и органы местного самоуправления необходимо изучить. В ЦБ изданию сообщили, что в настоящее время использование платформы "Знай своего клиента" для оценки уровня риска государственных органов и органов местного самоуправления не планируется.
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