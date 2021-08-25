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25 августа 2021 года 10:25

Со сторонних сайтов можно будет удалить данные карт MasterСard и "Юнистрим"

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Антон Новодережкин/ТАСС
Антон Новодережкин/ТАСС
25 августа. FINMARKET.RU - Держатели карт MasterСard и "Юнистрим" в ближайшее время смогут удалять данные своего "пластика" со сторонних сайтов. Эти платежные системы решили запустить такой функционал вслед за Visa, рассказали их представители "Российской газете".

Аналогичную возможность рассматривают и в Национальной системе платежных карт (НСПК).

Ранее о том, что держателям карт Visa в России стала доступна возможность проверки оформленных подписок, а также наличия сохраненных карт в интернет-магазинах, в которых пользователи ранее совершали оплату, писали "Известия".

Как сообщили уточнили в пресс-службе MasterCard, в процессе внедрения уже находится целый ряд сервисов, направленных на дальнейшее улучшение клиентского опыта при онлайн-покупках, включая управление подписками. "Эти инструменты созданы на базе технологий токенизации и искусственного интеллекта", - отметили в пресс-службе.

О том, что "Юнистрим" продумывает варианты улучшения сервисов для клиентов, чтобы также обеспечить повышение безопасности хранения их персональных данных, сообщил вице-президент платежной системы Григорий Волис.

А в пресс-службе НСПК отметили, что в зоне внимания платежной системы находятся различные платежные инновации, в том числе подобные решения.

Банки будут использовать новый функционал, уверен управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    MasterСard,  "Юнистрим",  карты,  данные,  удаление


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