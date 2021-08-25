.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
25 августа 2021 года 10:25
Со сторонних сайтов можно будет удалить данные карт MasterСard и "Юнистрим"
|0
Антон Новодережкин/ТАСС
25 августа. FINMARKET.RU - Держатели карт MasterСard и "Юнистрим" в ближайшее время смогут удалять данные своего "пластика" со сторонних сайтов. Эти платежные системы решили запустить такой функционал вслед за Visa, рассказали их представители "Российской газете". Аналогичную возможность рассматривают и в Национальной системе платежных карт (НСПК). Ранее о том, что держателям карт Visa в России стала доступна возможность проверки оформленных подписок, а также наличия сохраненных карт в интернет-магазинах, в которых пользователи ранее совершали оплату, писали "Известия". Как сообщили уточнили в пресс-службе MasterCard, в процессе внедрения уже находится целый ряд сервисов, направленных на дальнейшее улучшение клиентского опыта при онлайн-покупках, включая управление подписками. "Эти инструменты созданы на базе технологий токенизации и искусственного интеллекта", - отметили в пресс-службе. О том, что "Юнистрим" продумывает варианты улучшения сервисов для клиентов, чтобы также обеспечить повышение безопасности хранения их персональных данных, сообщил вице-президент платежной системы Григорий Волис. А в пресс-службе НСПК отметили, что в зоне внимания платежной системы находятся различные платежные инновации, в том числе подобные решения. Банки будут использовать новый функционал, уверен управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.
.
Ключевые слова: MasterСard, "Юнистрим", карты, данные, удаление
Материалы по теме
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.