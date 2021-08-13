Россияне смогут удалять данные платежных карт со сторонних сайтов

13 августа. FINMARKET.RU - Visa запустила в России функционал, который позволяет держателям карт удалять данные своего "пластика" со сторонних сайтов. Как сообщили "Известиям" в платежной системе, держателям карт Visa в России стала доступна возможность проверки оформленных подписок, а также наличия сохраненных карт в интернет-магазинах, в которых пользователи ранее совершали оплату. Ее представитель уточнил, что такой функционал стал доступен банкам - партнерам финансовой организации в 2021 году и многие из них планируют его реализацию в своих мобильных приложениях.

Технологическое решение позволяет держателям карт Visa приостанавливать действие подписок и оформлять новые в случае необходимости, подчеркнули в платежной системе. Сервис уже начали внедрять ВТБ, "Хоум Кредит" и МТС Банк.

Планируют реализацию технологии также в СКБ Банке, изучают такую возможность в Росбанке, ПСБ, УБРиР и "Дом.рф", не исключают запуск функционала в Новикомбанке. В "Дом.рф" рассматривают возможность внедрения новшества в 2022 году.

В MasterCard сообщили "Известиям", что сервис управления подписками в процессе внедрения, добавив, что этот инструмент создан на базе технологий токенизации и искусственного интеллекта. Такие сервисы также находятся в зоне внимания Национальной системы платежных карт (оператор карт "Мир" и клиринговый центр СБП), сказали там, напомнив, что в системе быстрых платежей такой функционал уже протестирован.