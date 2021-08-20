Частные квартиры будут вовлекать в госсистему арендного жилья

20 августа. FINMARKET.RU - Квартиры, которые сдают в аренду частные владельцы, будут вовлекать в госсистему арендного жилья. Об этом рассказал "Российской газете" вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Пока готовим законодательно-нормативную базу. До лета следующего года примем весь необходимый набор нормативных документов", - сообщил Хуснуллин, говоря о стадии разработки информационной системы арендного жилья.

По его словам,, зарегистрированное в этой системе, будут потом вовлекать в общую госсистему арендного жилья. "Это смогут использовать и региональные, и муниципальные власти. Потому что кому-то нужно жилье в собственность, кому-то в аренду. Это востребованный механизм. У нас вообще в целом цивилизованного рынка аренды жилья в стране пока недостаточно. Это наша глобальная задача - создать рынок арендного жилья", - отметил он.

Развитием рынка арендного жилья активно занимается ДОМ.РФ. Есть несколько коммерческих арендных домов в столице, недавно был запущен дом с некоммерческой арендой в Воронеже. Четверть квартир здесь отдана льготникам, перечень которых определили региональные власти (это врачи, работники культуры, образования и пр.). Они вносят только 20% от арендной платы, остальное субсидируют ДОМ.РФ и власти региона. Если этот механизм будет успешно работать, субсидированную аренду можно будет запустить на общероссийском уровне, отмечал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

В 2020 году в стране, по данным Минстроя, насчитывалось 156 наемных домов коммерческого использования и 99 социального. При этом в некоторых странах практикуется вовлечение в субсидированную аренду жилья частных владельцев. Льготные категории граждан, получая от властей средства на аренду жилья, могут снять квартиру у любого владельца, в том числе у частного лица, отмечает "РГ".