В России может появиться арендное жилье для малоимущих

19 августа. FINMARKET.RU - В России может появиться арендноедля малоимущих семей. Идея предполагает, что квартиры будут сдавать нуждающимся по субсидируемой ставке.

Сегодня основной инструмент помощи гражданам в решении жилищного вопроса - ипотека. Однако делать ставку исключительно на кредиты неверно - даже в Москве далеко не всем доступна покупка жилья, так же как и в других мегаполисах мира, сказала "Известиям" член Общественной палаты, гендиректор Центра поддержки прав москвичей Светлана Разворотнева.

По ее словам, от 35% до 50% семей не могут позволить себе покупку нового жилья. Для таких семей необходимо строить наемное жилье с субсидированной арендной ставкой, говорится в письме Разворотневой в адрес мэра столицы Сергея Собянина.

Сдавать готовые к проживанию квартиры в арендных домах по субсидированной ставке целесообразно семьям, которые стоят на жилищном учете, пояснила Разворотнева. Пилотный проект можно запустить в столице, а затем распространить практику на другие регионы страны, считает она.

По данным официального сайта мэра столицы, сейчас почти 12 тыс. семей состоят на учете как нуждающиеся в жилье.

Согласно расчетам руководителя отдела стратегического консалтинга компании JLL Юлии Никуличевой, себестоимость строительства коммерческих арендных домов составляет 120-130 тыс. руб. за кв. м, еще до 40 тыс. руб. на "квадрат" закладывается на отделку и меблировку. По оценкам "Дом.РФ", с учетом отделки стоимость строительства одного "квадрата" стандартного здания сегодня составляет около 75 тыс. руб. за кв. м.

Создание арендного жилищного фонда для предоставления нуждающимся гражданам на доступных условиях - весьма актуальная задача. На первом этапе, до 2030 года, было бы большим прорывом создание 45 млн кв. м в крупных городах. На это потребуется порядка 2,7 трлн руб., - оценила руководитель комиссии по жилищной политике общественного совета при Минстрое Надежда Косарева.

Общий объем арендного жилья в РФ оценивается в 239 млн кв. м. Порядка 10% российских семей арендуют жилье, в развитых странах этот показатель достигает 30-40%, а в крупнейших мировых городах - 80%, рассказали в пресс-службе "Дом.РФ". Если консервативно оценивать потенциал российского рынка в 20%, половина, то есть 120 млн кв. м жилья, может быть использована для формирования фонда доступного наемного жилья, считают там.

Как отметил первый зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий, инвесторам невыгодно строить арендное жилье. По его словам, государство должно создавать условия, чтобы заинтересовать инвесторов в строительстве подобного жилья.

Эксперты отмечают, что участие в строительстве может быть интересно инвесторам при частичном субсидировании проектов со стороны города и государства.