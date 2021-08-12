Россияне стали жаловаться на допуслуги банков

12 августа. FINMARKET.RU - За первую половину 2021 года в службу финансового уполномоченного поступило 7,5 тыс. жалоб наи МФО, сообщили "Известиям" в пресс-службе финомбудсмена. 6665 обращений касались деятельности кредитных организаций, уточнили там. Согласно представленным данным, львиная доля заявлений — 5195 — приходится на сектор потребительского кредитования, по которому чаще всего и возникают споры между банками и клиентами. Большинство заемщиков в этом сегменте предъявляют претензии к размеру платы, удерживаемой за дополнительные. В банках обычно это бывает связано с приобретением страховки при предоставлении займа или присоединением клиента к коллективному договору страхования, уточнили там.

граждан по микрофинансовым организациям, в отношении которых поступило 832 письма, в основном также сводятся к несогласию с удержаниями за допуслуги. Например, могут оспариваться плата за выдачу займа путем перечисления на банковскую карту, услуги по страхованию или юридической помощи, отметили в пресс-службе.

Жалобы на банки в службе финомбудсмена стали принимать с этого года. Поэтому нет возможности сравнить нынешние данные с информацией за предыдущие периоды.

Из поступивших за полгода жалоб служба приняла к рассмотрению меньше половины: более трети претензий (2359) — к работе банков, к МФО — более четверти (223). Там добавили, что основанием для отказа в принятии заявлений граждан становится то, что заемщик предварительно не обращается за решением в финорганизацию, как того требует закон.

В Центробанке "Известиям" отметили, что на рынке наиболее распространена практика заключения договоров добровольного страхования при предоставлении кредита или займа. Однако с появлением возможности для граждан отказаться от такого продукта в течение 14 календарных дней организации добавили к допуслугам юридическую консультацию, телемедицину и др. В 1-м полугодии в структуре жалоб на банки навязывание таких продуктов при оформлении документов занимает 11,2% (8,4% — год назад), МФО — 16,8% (4,7%).

В основном заемщики оспаривают плату за приобретенные страховки, юридические консультации. В банках и МФО утверждают, что не продают допуслуги вместе с кредитами и займами. Эксперты видят решение проблемы навязывания таких продуктов в ужесточении наказания для финучреждений.