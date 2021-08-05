Россияне смогут сэкономить при покупке электромобилей больше полумиллиона рублей

5 августа. FINMARKET.RU - Покупатели смогут сэкономить при покупке электромобилей, собранных в России, больше полумиллиона рублей. Максимальный размер скидки составит 25% от стоимости авто - 625 тысяч рублей от цены в 2,5 млн рублей. Дату старта программы определит правительство, пишет "Российская газета"

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил в интервью "РГ", что планируется распространить программы льготного лизинга и льготного автокредитования на низкоуглеродный транспорт: с 2022 года на электроавтомобили, а в последующем - и на водородные.

В Минэкономразвития уточнили, что новые правила будут вводиться постепенно в рамках концепции по развитию электротранспорта, которая рассчитана до 2030 года. До конца 2023 года скидка будет распространяться на электромобили крупноузловой сборки, в том числе с использованием импортной аккумуляторной батареи.

Те, кто купит электромобиль в 2024-2025 годах, смогут получить скидку на машины мелкоузловой сборки (сварка, окраска кузова) или с установленной отечественной батареей. В 2026-2030 годах в программу войдут электромобили при условии мелкоузловой сборки с обязательным наличием отечественной аккумуляторной батареи.

Минпромторг и Минэкономразвития также проработают вопрос развития инфраструктуры. К 2024 году в России должно появиться около 2,9 тыс. "быстрых" зарядных станций. До 2030 года их число вырастет до 27 тыс.

По данным "Автостата", за 5 месяцев 2021 года в России было продано 650 новых электромобилей. За тот же период прошлого года было продано всего 92 устройства, рост составил более 600%.