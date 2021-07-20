Покупку электромобилей помогут простимулировать льготами

20 июля. FINMARKET.RU - Минпромторгготов возобновить программу стимулирования спроса на автомобили через льготные кредиты при его снижении, с 2022 года планирует распространить этот механизм поддержки отрасли на экологичные виды транспорта.

"Мы также планируем распространить программы льготного лизинга и льготного автокредитования на низкоуглеродный транспорт: с 2022 года на электроавтомобили, а в последующем и на водородные. Это в соответствии с концепцией по развитию производства и использования электротранспорта до 2030 года, которую мы разработали и внесли в правительство совместно с Минэкономразвития", - сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью "Российской газете".

Он отметил, что производителям низкоуглеродного транспорта уже предоставляются субсидии на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. "В этом году будет запущена программа поддержки производителей автокомпонентов с компенсацией 30-40% затрат на реализацию проекта. В ней смогут участвовать производители водородных топливных элементов, батарей, электромотора, силовой электроники, систем управления", - добавил он.

Мантуров также отметил, что в РФ не планируется вводить запреты на использование автотранспорта с двигателями внутреннего сгорания. "Нет, мы не будем использовать запреты, а будем стимулировать покупку экотранспорта и расширять инфраструктуру под него, как уже делали раньше", - сказал министр.

Говоря о возобновлении программы льготного автокредитования в этом году, Мантуров отметил, что министерство будет исходить из динамики спроса на рынке, который сейчас находится на подъеме и который не нуждается в стимулировании продаж. "Сложно прогнозировать (сроки возобновления), это зависит от конъюнктуры рынка. Если будет такая тенденция, как сегодня, то не скоро. Но если рынок начнет демонстрировать стагнацию, мы тут же включим механизм поддержки. Сейчас на рынке повышенный спрос на автомобили, продажи превышают показатели "доковидного" 2019 года", - сказал он.

Еще в июне предполагалось, что государство в этом году выделит дополнительно 5 млрд рублей на программу льготного кредитования в автопроме, однако в июле Минпромторг решил приостановить выделение средств из-за перегретого рынка и дефицита некоторых моделей.

Программы льготного автокредитования предполагают субсидирование 10-процентных скидок на автомобиль стоимостью до 1,5 млн руб. на авансовый платеж. Одним из главных бенефициаров данной меры господдержки спроса является "АвтоВАЗ", реализующий бюджетные модели.