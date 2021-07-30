Получить микрозайм станет проще

30 июля. FINMARKET.RU - Микрозайм можно будет взять с помощью портала госуслуг: к проекту "Цифровой профиль" подключилось 2 микрофинансовые организации (МФО), сообщили "Российской газете" в пресс-службе Банка России. В Минцифры уточнили, что речь идет о компаниях "Займ онлайн" и АТМ24. Подключение микрофинансистов к "Цифровому профилю" было анонсировано в конце мая 2021 года, но ни количество, ни названия компаний не раскрывались до сих пор. По словам экспертов, новация упростит процесс авторизации клиентов МФО при подаче заявки на микроссуду: она будет идти через портал госуслуг. Это удобно для заемщиков: не нужно будет заполнять многочисленные документы.

В пресс-службе Банка России "РГ" сообщили, что сейчас время 19 банков, 4 страховые компании и 2 микрофинансовые организации являются участниками проекта "Цифровой профиль". В Минцифры "РГ" рассказали, что к проекту "Цифровой профиль" присоединились МФО "Займ онлайн" и АТМ24. Банк России и Минцифры анонсировали подключение МФО к "Цифровому профилю" в конце мая 2021 года, но ни количество, ни названия компаний не раскрывались до сих пор.

В рамках проекта "Цифровой профиль" банки, страховщики и теперь МФО дали возможность клиентам проходить авторизацию для получения их услуг с помощью единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Учетная карточка ЕСИА есть у всех пользователей портала госуслуг. Она создается при регистрации на сайте, подтверждается и затем используется для получения госуслуг. "Цифровой профиль" позволяет гражданам пройти проверку в рамках заполнения кредитной анкеты и/или получения кредита (теперь - микрозайма), а также оформления гражданами полисов ОСАГО и КАСКО "в один клик": участники проекта дают возможность авторизации через ЕСИА.

Проект "Цифровой профиль" создан и развивается Банком России и Минцифры. ПАО "Ростелеком", Аналитический центр при правительстве РФ, Ассоциация "Финтех" принимали участие в работе.