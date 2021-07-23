Распространение интернета в РФ затормозилось

23 июля. FINMARKET.RU - Число пользователей рунета, похоже, достигло своего максимума. Такой вывод можно сделать из данных Высшей школы экономики (ВШЭ), где проанализировали потребление интернета в период пандемии. Несмотря на прирост трафика, количество новых абонентов в целом стагнирует, пишет "Независимая газета" . Это несколько противоречит планам властей к 2030 году покрыть всю РФ оптоволоконной связью. Проблема не только в формальном покрытии, но и в качестве самой связи, сетуют эксперты.

При этом, как отмечают в ВШЭ, в России, как и во всем мире, сегодня происходит насыщение телеком-рынка. "Рост числа абонентов фиксированного широкополосного доступа (ШПД) к интернету замедлился, и с началом пандемии не произошло значительных изменений показателя", – следует из их обзора, посвященного состоянию в период пандемии. Так, согласно их выводам, по итогам 2020 года темп прироста абонентов чуть повысился по сравнению с 2019 годом и составил 3,7% (то есть 23 ед. на 100 человек населения).

И в этом смыслесерьезно отстает от западных стран. Для сравнения: в Швейцарии 47,6 ед. на 100 человек, во Франции – 44,6 ед., в Дании – 44,2 ед., в Нидерландах – 43,1 ед., в Норвегии – 43 ед. и в Республике Корея – 42,8 ед.

Уровень проникновения мобильного интернета в стране в целом выше. Так, по итогам 2020 года он оставил 99,6 ед. на 100 человек населения, увеличившись на 3,3% в годовом выражении, говорят в ВШЭ.

По словам экспертов, сами ведущие операторы мобильной связи России среди причин снижения числа новых абонентов отмечают закрытие розничных салонов связи во время карантина, отказ абонентов от использования вторых и третьих сим-карт, а также закрытие границ, что практически свело к нулю подключение иностранных граждан.

В этом смысле РФ не была оторвана от мировых трендов, в ряде европейских стран с высоким уровнем цифровизации в первом полугодии 2020 года наблюдалось сокращение числа абонентов мобильного ШПД, указывают эксперты.

Пандемия в целом повысила спрос населения на высокоскоростной. «Впервые доля тех, кто пользуется Сетью на скорости более 100 Мбит/с, превысила долю абонентов, подключающихся на скорости 10–100 Мбит/с (42,2% против 39,8%). И доля абонентов высокоскоростного интернета выросла на 8,3 процентных пункта (п.п.) по сравнению с прошлым годом», – отмечают в ВШЭ.

При этом подавляющее большинство россиян (83%) считает, что экономический рост должен основываться на более качественном интернет-доступе. А 60% работников из в РФ уверены, что инвестиции в быстрый и надежный интернет так же важны, как и поддержка, к примеру, коммунальной инфраструктуры, говорится в исследовании. Качество передачи данных далеко не все россияне считают удовлетворительным. Почти 40% респондентов из РФ сталкивались проблемами доступа из-за нестабильного интернета. Притом что качество Сети теперь становится краеугольным камнем в жизни человека.