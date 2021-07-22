Рестораны обяжут бороться с пищевым расточительством

22 июля. FINMARKET.RU - Союз потребителей предложил бороться с пищевым расточительством­ в кафе и ресторанах, а также на официальных деловых мероприятиях. Речь о лишних отходах, которые образуются, если гости не доели заказанные блюда. По мнению авторов инициативы, на практике можно предоставить посетителям заведений право самостоятельно выбирать объем порции. Например, дать возможность заказать условно нормальную порцию, которая соответствует рекомендациям для среднего потребителя, а также пониженную или повышенную. Сейчас такой подход принят на предприятиях фастфуда. Об этом сказано в письме председателя Союза потребителей РФ Петра Шелища в Роспотребнадзор от 22 июня, пишут "Известия"

Шелищ сообщил изданию, что регулировать объем порции можно и иначе, предлагая гостям заказать половину порции, три четверти либо целое блюдо. Также Союз потребителей предложил сформировать рекомендации по рациональному объему порций для людей разного веса, что может сделать Роспотребнадзор. Более того, сократить пищевые отходы позволит более умеренная оценка потребностей в пище участников официальных мероприятий, сказано в письме в Роспотребнадзор.

Вряд ли все эти меры сейчас применимы в нашей стране, но некоторые вполне возможно использовать, сказано в письме общественников Роспотребнадзору. Такие шаги реально помогут сократить потери продовольствия, подчеркнули авторы предложения. Тем самым будет сделан важный шаг в реализации одной из поставленных ООН целей устойчивого развития, которая предусматривает сокращение потерь продовольствия в мире к 2030 году вдвое.

В пресс-службе Минпромторга "Известиям" сказали, что предложения союза в ведомство не поступали. Но в министерстве заметили, что информация об объеме порций готовых блюд в общепите до покупателя доводится, это требование уже установлено правилами оказания услуг общественного питания. "Потребитель, исходя из собственных потребностей, сам определяет, является ли порция для него достаточной или нет", — сказали в ведомстве.

По данным Минприроды, ежегодно в России образуется 50–55 млн т твердых коммунальных отходов. Из них на пищевые приходится примерно 12–19 млн т, оценивают эксперты. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), ежегодно из приобретенных всеми людьми на Земле 1,3 млрд т пищи около 30% пропадает или выбрасывается.