Владельцы кинотеатров начали избавляться от активов

19 июля. FINMARKET.RU - Посещаемость торговых центров (ТЦ) в начале июля вновь упала из-за антиковидных ограничений. Больше других из арендаторов ТЦ пострадали, пишут "Российская газета" ..

На ограничения наложился период отпусков, небывалая жара в Центральной России, а также нехватка качественного контента. Несколько кинотеатров выставлены на продажу, однако пока это не массовое явление. Сложности сейчас у кинотеатров в регионах, где введены ограничения на посещения кинотеатров - например, разрешено заполнять зал не более чем на 50-75%, говорит гендиректор холдинга "Мегаполис" (сеть "Мягкий кинотеатр") Александр Одольский. Это, прежде всего, столичные регионы, Тамбовская область, Кубань, Карелия, Бурятия, Хакасия и некоторые другие регионы. Весной посещаемость восстановилась до 75-85% от показателей 2019 года, а с очередной волной ковида снова упала на 5-10%.

Владельцы приспосабливаются к ситуации - договариваются о скидках по аренде, рассрочке кредитов, сокращают штат.

Помогли "выжить" кинотеатрам госсубсидии из бюджета. Чтобы избежать локдауна, все стараются вакцинировать как можно больше сотрудников, добавляет Одольский. При этом компенсировать убытки увеличением цен на билеты владельцы не будут - при подорожании зрители просто переходят на онлайн-просмотр фильмов.

Посещаемость торгового центра может падать даже при самых, казалось бы, малозначимых ограничениях в работе, отмечают в Российском совете торговых центров (РСТЦ). Если в мае показатели посещаемости сравнялись с уровнем 2019 года, то в первой половине июля они "провалились" на 35%.