В РФ растет доля зарубежного медоборудования

14 июля. FINMARKET.RU - Принятая в 2015 году Минпромторгом в рамках ФЦП "Развитие медицинской и фармацевтической промышленности" подпрограмма по импортозамещению медоборудования и изделий до 2020 года так и не достигла целевых показателей, следует из имеющегося у "Коммерсанта" исследования Национального рейтингового агентства (НРА). Планировалось, что за пять лет по базовым видам оборудования и изделий доля произведенной в РФ продукции достигнет 40%, но в реальности она оказалась в полтора раза меньше, отмечают в НРА.

В Счетной палате (СП) изданию подтвердили, что по итогам только 2020 года доля российской продукции составила 28,8%, а в 2019 году при плане 36% фактический показатель оказался на уровне 27,2%.

Для реализации подпрограммы Минпромторгу только на 2020 год из бюджета страны было выделено 4,38 млрд руб. Но кассовое исполнение оказалось на 15% ниже запланированного, добавили в СП. Там уточнили, что причина - в позднем проведении конкурсных процедур, длительном согласовании нормативных актов, определяющих предоставление субсидий локальным производителям.

Между теммедтехники и медизделий в 2015-2020 годах в среднем, напротив, удвоился, говорит аналитик НРА Мария Сулима.

В Счетной палате связывают увеличение доли импорта в денежном выражении в том числе с ростом цен на зарубежную продукцию. Аудиторы СП также связывают низкие темпы импортозамещения с длительными сроками регистрации новой медпродукции в России.