Мошенники начали действовать от имени финомбудсменов

24 июня. FINMARKET.RU - Третий месяц телефоны жителей столицы и области, уже пострадавших от мошенников и обратившихся в полицию по поводу списания неизвестными денег с их карт, атакуют якобы сотрудники Службы финансового уполномоченного. Гражданам в агрессивной форме сообщают, что теперь ими занимается серьезная госструктура и для решения их вопросов им необходимо явиться по такому-то адресу.

Самые осторожные из таких "вызванных" перезванивают на горячую линию службы и с удивлением узнают, что им никто не звонил, никуда не вызывал, а адрес никакого отношения к службе не имеет, пишет "Российская газета"

Доверчивые же граждане посещают "офис", расположенный, как правило, в престижном бизнес-центре. Там вежливые сотрудники им разъясняют, что помочь вернуть пропавшие с их счета в банках деньги вполне реально, но за работу и расходы надо заплатить. Граждане платят. И на этом их общение с "уполномоченными" завершается. В офис их не пускает охрана бизнес-центра, на звонки никто не отвечает.

Анализ звонков от мошенников рисует интересную картину - звонившие, очевидно, имеют на руках списки тех, кто обращался в полицию с заявлениями о пропаже денег.

Приглашают граждан прийти для беседы по нескольким адресам в престижных районах Москвы: Тверская улица, дом 16, строение 3, Марксистская улица, дом 20, Краснопрудная улица, дом 1, Крутицкий Вал, дом 26.

Как заявил РГ главный финансовый уполномоченный РФ, заведующий Центром правового обеспечения социально-экономических реформ Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Юрий Воронин, "мы никому не звоним". "У нас просто нет такой необходимости. Хотя бы потому, что в силу закона наш институт - это орган не только для решения досудебных споров, но и для защиты прав потребителей финансовых услуг. И мы работаем только с обращениями граждан, а не финансовых институтов. Такие обращения к нам в 85% случаев поступают в электронном виде через наш сайт", - сообщил Воронин.

Он считает, что каждым случаем обмана со стороны неких "финансовых уполномоченных" должны заниматься соответствующие подразделения МВД и других органов. "По каждому такому случаю, о котором мы узнаем от самих граждан, мы ставим в известность соответствующие ведомства и очень надеемся, что принимаемые ими меры позволят решить эту проблему как можно быстрее", - сказал он.

Говоря о внесении каких-либо изменений в законодательство, Воронин отметил, что ужесточение ответственности за такого рода мошеннические действия возможно. "Но пока мы не научимся ловить самих телефонных мошенников, оно ничего не даст", - считает он. Как сказал Воронин, главной здесь должна быть активная роль полиции, следственных органов, прокуратуры, так как только они, обладая правом проведения соответствующих мероприятий и действий, могут помочь обществу справиться с этой проблемой.