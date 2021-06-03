ЦБ учитывает структуру резервов правительства при управлении ЗВР

3 июня. FINMARKET.RU - Решение правительства исключить доллар из числа активов, в которых размещаются средства Фонда национального благосостояния, будет учитываться Центральным банком в процессе управления международными резервами. "Мы будущие решения по золотовалютным резервам не комментируем. Конечно, валютная структура резервов правительства - один из факторов, который мы принимаем во внимание (управляя ЗВР)", - сказала председательРФ Эльвира Набиуллина "Интерфаксу" в ответ на просьбу прокомментировать изменение правительством валютной структуры

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила журналистам в кулуарах ПМЭФ-2021, что решение правительства изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), отказавшись от доллара в пользу золота, вряд ли существенно повлияет на рынок

"Мы никогда не комментируем будущую политику в отношении управления резервами. Но обычно у нас такие решения правительства каких-то серьезных проблем не вызывают", - прокомментировала планы Минфина Юдаева. "Не думаю, что это окажет существенное влияние на рынок", - добавила она.

О том, чтокардинально меняет структуру вложения средств Фонда национального благосостояния, полностью отказываясь от долларовых активов, чья доля еще недавно была близка к половине, сообщил на ПМЭФ глава Минфина Антон Силуанов. При этом вдвое возрастет доля китайского юаня и незначительно - евро. Также зафиксирована доля золотых активов в структуре вложений ФНБ.

Изначально структура вложений ФНБ была следующей: по 45% у доллара и евро, 10% у фунта стерлингов. В феврале этого года Минфин сообщил, что Россия поменяла валютную структуру средств ФНБ, отдав 20% азиатским валютам - 15% юаню и 5% иене. Для этого одинаковому сокращению была подвергнута доля доллара и евро. Параллельно были приняты поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие размещать часть средств ФНБ на депозитах и остатках на банковских счетах в Центральном банке в драгоценных металлах. Для реализации этих поправок в мае было выпущено правительственное постановление, позволяющее размещать средства ФНБ на счетах в ЦБ в драгметаллах, в частности, в золоте. Изменение валютной структуры, раскрытое в феврале, оказалось лишь прологом для гораздо более радикальных изменений. "Мы, как и Центральный банк, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Если сегодня у нас по структуре 35% вложения ФНБ в доллары и 35% в евро, то мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью", - сказал журналистам Силуанов.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил журналистам, что решение России полностью вывести средства Фонда национального благосостояния из долларовых активов было принято на фоне санкционных угроз и обсуждалось на самом высоком уровне. "Это осмысленное решение, это связано в том числе и с угрозами санкций, которые мы получили и восприняли от американского руководства", - заявил Белоусов. На вопрос о том, как это решение может отразиться на курсе рубля, первый вице-премьер ответил: "Честно? Никак".

В Кремле заявили, что процесс дедолларизации в России носит постоянный характер. На просьбу журналистов прокомментировать заявление главы Минфина России Антона Силуанова о намерении максимально снизить долларовый компонент Фонда национального благосостояния пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Процесс дедолларизации - он постоянный. Сейчас уже виден невооруженным глазом, и этот процесс имеет место не только у нас в стране, но и во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты".

Объем ФНБ на 1 мая составлял 13,8 трлн рублей, что эквивалентно $185,9 млрд. Ликвидные активы ФНБ (средства на банковских счетах в Банке России) равнялись 8,66 трлн рублей, или $116,4 млрд. На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ на 1 мая было размещено $39,84 млрд, 34,69 млрд евро, 8,55 млрд фунтов стерлингов, 600,3 млрд иен, 110,565 млрд китайских юаней и 262,9 млн рублей.