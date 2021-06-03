Старый способ хищения денег с карт вновь актуален

3 июня. FINMARKET.RU - На финансовый рынок вернулась старая мошенническая схема. Как рассказали "Коммерсанту" в ряде банков, в последние два месяца они наблюдают на рынке схему мошенничества: подбор номераи срока ее действия для вывода средств через фальшивые интернет-магазины. Начались проблемы у "трех крупных московских банков", но уже широко распространились, утверждает один из собеседников газеты.

В "Лаборатории Касперского" пояснили, как работают злоумышленники. "Например, зная номер карты и фамилию владельца, они стремятся вычислить CVV и срок ее действия",- говорит главный эксперт компании Сергей Голованов. Для этого может использоваться следующий путь: открываются сайты большого количества интернет-магазинов, куда вводят доступную информацию и пробуют совершить покупку. Для этого на каждом из них перебором вводят CVV от 000 до 999: как только прошла оплата, значит, номер верный. "Магазины, которые при этом используются, мошенническими не являются",- уточняет Голованов.

Исходная сумма списания всегда небольшая, чтобы не привлекать внимания владельца карты и банка.

По словам экспертов, второму рождению схемы способствовало появление виртуальных карт с малым сроком действия, что сокращает время перебора вариантов. Еще одним фактором стал бум интернет-торговли на фоне пандемии: для улучшения клиентского пути магазины стали упрощать проверку карт.

В Банке России подтвердили, что схема с подбором номера и срока действия карты "периодически используется". Но, утверждают в регуляторе, "поскольку производить подбор сложно и малоэффективно, широкого распространения она не получила".