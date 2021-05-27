Углеродный налог ЕС станет ударом для экспортеров из РФ

27 мая. FINMARKET.RU - Углеродныйобойдется российским экспортерам в $2,2 млрд ежегодно. Такие издержки могут привести к уходу ряда производителейс европейского рынка, пишут "Ведомости", ссылаясь на доклад Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) "Трансграничное углеродное регулирование в ЕС: как не допустить дискриминации российских экспортеров".

Дополнительные прямые и косвенные затраты российских экспортеров в ряде ключевых отраслей промышленности в условиях действия углеродной пошлины могут суммарно составить до 160 млрд руб. в год, или $2,2 млрд при текущем курсе. Эта оценка проводилась исходя из размера сбора за выброс углерода для европейских производителей в 2019 г. – тогда он составлял $27,81 за 1 т CO2. Но на конец марта 2021 г. эта ставка превышала $50 за 1 т CO2, поэтому объем издержек может быть еще более ощутим для предприятий и экономики России, подчеркивает ИПЕМ.

По итогам 2019 г. (2020-й авторы доклада в расчет не принимали) Россия лидирует как по объему экспорта углеродоемких товаров в ЕС в деньгах, так и по доле этой продукции в совокупном объеме отечественного экспорта. Так, в 2019 г. экспорт такой продукции из России в ЕС составил $57 млрд, из Китая – $41 млрд, из США – $32 млрд. Доля этих товаров в российском экспорте в ЕС составляет порядка 13%. Для сравнения, для Украины и Турции, которые также зависимы от поставок такой продукции в ЕС, эта доля равна 8–10%.

По оценке ИПЕМ, существует три возможных сценария обложения углеродной пошлиной российского экспорта в ЕС. При оптимистичном сценарии формирования новой системы регулирования выбросов она может быть введена только на продукцию нижних переделов – сырую нефть, необработанные металлы, удобрения, пиломатериалы. Во втором случае – на вышеупомянутый сектор и на электроэнергию. При самом пессимистичном сценарии туда может попасть и продукция средних (химикаты, бумага) и верхних переделов (товары машиностроения).

Слишком высокие издержки от введенных пошлин могут привести к повышению экспортных цен на товары и, как следствие, потере конкурентоспособности отечественных предприятий на европейском рынке. При этом ряд производителей может и вовсе свернуть поставки в ЕС, говорится в исследовании ИПЕМ.

Как сообщил "Ведомостям" управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, риски для российских экспортеров от введения трансграничного углеродного регулирования действительно достаточно высоки и прогноз ИПЕМ далеко не самый пессимистичный – существуют оценки до $5 млрд издержек в год.