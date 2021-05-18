Страховщики ждут рост случаев мошенничества в этом году

18 мая. FINMARKET.RU - Количество случаев мошенничества в страховании в этом году вырастет до уровней 2019 г., сообщил "Известиям" вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов. То есть увеличение составит 17% - до 12 тыс. заявлений.

Статистика по количеству случаев мошенничества за 1-й квартал 2021 г. не будет значительно отличаться от показателей за тот же период 2020 г., однако цифры окажутся выше, чем во 2-м, 3-м и 4-м кварталах прошлого года. Это связано с тем, что во время пандемии активность злоумышленников снизилась, пояснил Ефремов.

В этом году больше всего мошенничеств зарегистрировано в ОСАГО и каско, за ними следуютимущества и страхование ответственности. Однако увеличение активности злоумышленников вице-президент ВСС ожидает также в хеджировании жизни и здоровья, так как в автостраховании внедрять новые схемы с каждым кварталом становится всё сложнее.

Так, в ОСАГО число обманов клиентов страховых компаний растет, когда злоумышленники продают недействительные электронные полисы, сообщил заместитель гендиректора "Ингосстраха" Александр Гуляев. Распространение также получили случаи перечисления выплат за постановочные ДТП или за вред жизни и здоровью в результате столкновения по сфабрикованным документам, добавил заместитель гендиректора "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов.

Одной из самых популярных схем стало оформление ОСАГО "задним числом", так как порядка 10-15% всех автомобилистов ездят без полиса или с поддельным договором.

В "Югории" по итогам 1-го квартала 2021 года ожидают рост мошенничества по договорам ОСАГО, каско и страхованию гражданской ответственности на 10-20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. А по итогам года врио гендиректора ГСК "Югория" Михаил Косенко прогнозирует увеличение на 10%.

Активизация мошенничества произойдет и в отношении граждан. Сфера, на которую придется основной удар, - страхование жизни и здоровья, так как оно пользуется значительным спросом на фоне пандемии, считает ведущий юрист объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.