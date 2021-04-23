Россияне возвращаются к доковидному потреблению

23 апреля. FINMARKET.RU - Коронавирус отступает, вакцинация набирает обороты, а россияне вновь азартно предаются шопингу во всех его вариациях, пишут "Известия"

В прошлом году в рамках карантинных мер расходы россиян рухнули на 9% по сравнению с 2019 г., подсчитали в международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Падение стало максимальным за 5 лет. Совокупные расходы жителей страны упали на 2,77 трлн рублей. Но в этом году потребители адаптировались к условиям новой реальности и возвращаются к своим привычным "допандемийным" моделям потребления.

The Boston Consulting Group (BCG) и холдинг "Ромир" в своем исследовании проанализировали отношение потребителей к сложившейся на фоне пандемии COVID-19 ситуации и выяснили: россияне готовы тратить.

В частности, в "Ромире" указали, что уже в феврале т.г. повседневные расходы россиян оказались рекордными для этого месяца за всю историю наблюдений, то есть с 2012 года. Они выросли на 4,1% по сравнению с тем же периодом 2020 г. Ускорение продолжилось и в марте. По данным "СберИндекса" потребительские траты увеличились на 4,2% год к году.

С начала весны россияне начали активно обновлять весенний гардероб, поскольку в прошлом году это было просто неактуально. Как рассказала Елена Суховей, гендиректор сервиса сравнения цен Price.ru, активнее стали покупать офисную одежду, будильники, витамины.

А вот спрос на товары, которые потребители ажиотажно скупали в начале режима самоизоляции, по данным Price.ru, наоборот, значительно упал. Продажи туалетной бумаги и гречки рухнули на 61% и 83%, соответственно, имбиря и лимона - на 65% и 37%. В аутсайдерах оказались и все сопутствующие "коронавирусные" товары и устройства: маски (-60%), санитайзеры (-93%), термометры (-37%) и пульсоксиметры (-22%).

При этом часть покупательской активности, которая в разгар пандемии перешла в онлайн, там уже и останется. Так, спустя год после начала пандемии более 50% россиян в возрасте от 26 до 35 лет стали значительно чаще покупать товары на онлайн-площадках, указала исполнительный директор "Ромир" и Mile Group Инна Караева.

И хотя потребительский спрос оживает, в полной мере расходы сумеют восстановиться только тогда, когда восстановится экономика, т.е. не раньше окончания пандемии.