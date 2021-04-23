Россияне без суда избавятся от 1,1 млрд рублей долгов

23 апреля. FINMARKET.RU - Россиянам в рамках упрощенной схемы банкротства, запущенной осенью прошлого года, спишут 1,15 млрд рублей, пишут "Известия", ссылающиеся на проект "Федресурс". Всего по состоянию на вторую декаду апреля процедуру внесудебного избавления от долгов проходят 3,3 тыс. граждан. За восемь месяцев реализации новой практики во внесудебном порядке от бремени избавились более 600 человек.

С 1 сентября прошлого года по 20 апреля этого в МФЦ обратились 9,4 тыс. граждан, желающих во внесудебном порядке избавиться от долгов. Из них 6,1 тыс. заявлений возвращены обратно, а по 3,3 тыс. начата процедура банкротства, сообщили газете в "Федресурсе".

По словам руководителя проекта Алексея Юхнина, общий объем задолженности граждан, которые сейчас проходят процедуру внесудебного избавления от долгов, составляет 1,15 млрд рублей. А средняя сумма — 348,8 тыс., рассказал он "Известиям".

На сегодня механизм уже завершен в отношении 612 человек, в совокупности им списали почти 214 млн рублей, подчеркнул эксперт.

По состоянию на конец февраля этого года у 3,2 млн граждан есть задолженность перед банками с просрочкой более чем 90 дней на сумму от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, сообщили "Известиям" в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Их можно отнести к потенциальным банкротам, которые могут претендовать на внесудебную процедуру избавления от долгов, добавили там. Суммарная задолженность таких клиентов оценивается в 649 млрд рублей.

Низкое количество банкротств по упрощенной схеме обусловлено рядом причин, считает президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторов (НАПКА) Эльман Мехтиев (его мнение приводят "Известия"). С его точки зрения, сказывается недостаточная осведомленность населения о возможностях новой практики, так как информационные кампании проводятся без учета выборки целевой аудитории, что в разы снижает их эффективность. Также влияет фактор отложенного спроса из-за того, что многие во время пандемии избегают мест массового скопления людей, к которым относится и МФЦ, уверен он.