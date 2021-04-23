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23 апреля 2021 года 08:30
Цены на просроченные долги россиян фактически удвоились
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Петр Ковалев/ТАСС
23 апреля. FINMARKET.RU - В январе-марте цены на просроченные долги россиян фактически удвоились и достигли почти 8% от номинала. Несмотря на кризис, на рынке наблюдается дефицит предложения из-за общего снижения выдач и кредитных каникул, вводившихся в прошлом году в связи с пандемией. Кроме того, банки дробят лоты, привлекая к торгам небольших коллекторов, готовых платить больше, пишет "Коммерсантъ". По итогам первого квартала 2021 года объем предложения просроченных долгов граждан для выкупа по цессионной схеме (банк или МФО уступает права требования по долгу коллекторам) составил 31,4 млрд руб., приводит данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) издание. Результат этого года оказался на 11,5% ниже прошлогоднего и на 20,7% ниже значения первого квартала 2019 года. При этом доля закрытых сделок составила 73% — это всего на 1 п. п. ниже первого квартала 2020 года, но на 17 п. п. ниже показателя за весь прошлый год. При этом резко выросла цена реализации просроченной задолженности. В январе—марте средняя цена составила 7,99%, это максимум более чем за два года. Для сравнения, в 2020 году средняя цена продажи колебалась в диапазоне 4,3–4,9%, а в 2019 году — не превышала 2,9%, следует из данных НАПКА. Но, говорят эксперты и участники рынка, в дальнейшем объем просрочки будет расти, а стоимость долгов - падать, пишет "Ъ".
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