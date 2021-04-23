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23 апреля 2021 года 09:59
Россияне увеличили расходы, но экономят на овощах и фруктах
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Сергей Бобылев/ТАСС
23 апреля. FINMARKET.RU - В первом квартале 2021 года траты россиян на продукты питания, одежду и базовые услуги увеличились на 18% год к году, выяснили в исследовательском центре "Тинькофф Data" на основе анализа трансакций более 13 млн потребителей, пишет "Коммерсантъ". Причина — в росте инфляции. По данным Росстата, только в феврале стоимость продуктов, входящих в потребительскую корзину, выросла на 16% год к году. Это значительно выше индексации прожиточного минимума, размер которого, по данным ведомства, с февраля 2020 года по февраль 2021 года вырос лишь на 7,5%. Причем кризис вынуждает россиян экономить на базовых продуктах. Потребители урезали траты на покупку овощей и фруктов на 30- 60%, на мясо - до 25%, а на хлебобулочные изделия - на 40%, выяснили аналитики "Тинькофф". Экономят россияне не только на продуктах. То, что россияне выбирают не только дешевые продукты, но и недорогую одежду, подтверждается данными розничных компаний, пишет "Ъ", ссылающий на данные экспертов.
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