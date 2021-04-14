Иностранные инвесторы получат вид на жительство в упрощенном порядке

14 апреля. FINMARKET.RU - В понедельник, 12 апреля, комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект закона Минэкономразвития РФ "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" в части установления упрощенного порядка выдачи иностранным инвесторам вида на жительство (ВНЖ) в РФ". Об этом "Известиям" рассказали два источника, близких к правительству. Если проект одобрит кабмин и Госдума, тосмогут претендовать на получение ВНЖ в России, минуя стадию разрешения на временное проживание (РВП).

Член правительственной комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил "Известиям", что инициатива направлена на создание благоприятных условий для инвесторов.

"Человек, реализующий на территории нашей страны значимые проекты, безусловно, должен иметь возможность жить в России, не преодолевая лишних бюрократических барьеров. Надо подчеркнуть, что такие люди не только привозят в нашу страну деньги, но зачастую и новые технологии. Претендовать на упрощенное получение вида на жительство смогут и иностранные инвесторы, вкладывающие финансы в собственный бизнес, и инвестирующие в ценные бумаги РФ или недвижимость на территории нашей страны", - отметил эксперт.

Согласно материалам, подготовленным к заседанию правительственной комиссии, проект закона также согласован с МВД и Минтрудом.

В Минэкономразвития "Известиям" пояснили, что предложенная преференция будет способствовать созданию привлекательных для иностранных инвесторов условий пребывания на территории РФ. "Предполагается, что экономические критерии для приобретения иностранными гражданами вида на жительства в РФ будут определены правительством РФ после принятия законопроекта, - отметили в ведомстве. - В нынешней редакции документа зафиксировано, что в отношении получения ВНЖ члены семьи заявителя будут обладать теми же правами".

В нижней палате парламента инициативу "золотых" паспортов готовы поддержать, но предлагают разработать механизм проверки желающих осесть в России иностранцев на отсутствие связей с криминалом. В проекте закона пока нет конкретных цифр. Ранее речь шла о том, что для получения ВНЖ нужно будет вложить в российский бизнес не менее 10 млн рублей либо владеть ОФЗ или недвижимостью минимум на 30 млн.