- Владеть российской компанией, вложив в ее капитал не менее 15 млн рублей. Можно владеть и иностранной организацией, но тогда нужно сделать инвестицию в 50 млн. Компания при этом должна работать хотя бы 3 года.
- Проинвестировать 15 млн рублей в российский бизнес (не обязательно при этом становится его акционером). Компания, однако, должна просуществовать также не менее 3-х лет, уплатить минимум 6 млн рублей налогов и трудостроить по крайней мере 25 человек.
- Открыть ИП, вложив в дело 10 млн и приняв на работу 10 россиян.
- Владеть 3 года до обращения за ВНЖ российскими гособлигациями или недвижимостью стоимостью 30 млн рублей.
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20 ноября 2020 года 08:57
Вид на жительство в РФ - за 10 млн рублей
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Елена Пальм/ТАСС
20 ноября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предложило выдавать иностранцам вид на жительство в обмен на инвестиции, следует из разработанного министерством законопроекта, пишут "Известия". Для того, чтобы иностранцы могли в упрощенном порядке получить вид на жительство в РФ, им нужно выполнить хотя бы одно из следующих условий:
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Ключевые слова: Россия, ВНЖ, инвестиции, предложение, Минэкономразвития
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