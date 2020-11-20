Вид на жительство в РФ - за 10 млн рублей

20 ноября. FINMARKET.RU -предложило выдавать иностранцам вид на жительство в обмен на, следует из разработанного министерством законопроекта, пишут "Известия"

Для того, чтобы иностранцы могли в упрощенном порядке получить вид на жительство в РФ, им нужно выполнить хотя бы одно из следующих условий:

Владеть российской компанией, вложив в ее капитал не менее 15 млн рублей. Можно владеть и иностранной организацией, но тогда нужно сделать инвестицию в 50 млн. Компания при этом должна работать хотя бы 3 года.

Проинвестировать 15 млн рублей в российский бизнес (не обязательно при этом становится его акционером). Компания, однако, должна просуществовать также не менее 3-х лет, уплатить минимум 6 млн рублей налогов и трудостроить по крайней мере 25 человек.

Открыть ИП, вложив в дело 10 млн и приняв на работу 10 россиян.

Владеть 3 года до обращения за ВНЖ российскими гособлигациями или недвижимостью стоимостью 30 млн рублей.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, в условиях усиления конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами за инвесторов, предпринимателей, специалистов высокой квалификации необходимо создание максимально благоприятных условий для привлечения таких категорий иностранных граждан. Предложенные меры должны будут поспособствовать ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики и созданию высокопроизводительных рабочих мест с достойной заработной платой, говорится в документе.

По словам первого замминистра Михаила Бабича, предоставление вида на жительство должно быть стимулом для иностранных граждан, заинтересованных во вложениях в российскую экономику, но не формировать ложных предпосылок к получению миграционного статуса.

ВНЖ позволяет получить полис ОМС и пользоваться всеми социальными услугами, доступными для граждан РФ. Обладателю документа, в отличие от иностранцев, не нужно получать патент или разрешение на работу в России. Налоговая база будет идентичной с россиянами. Также ВНЖ позволяет въезжать в любые страны, с которыми у РФ действует безвизовый режим. Впрочем, за фактическое проживание за пределами страны более полугода вида могут лишить.

Если инициативу Минэкономразвития примут, это будет первый закон в РФ, когда натурализация будет происходить не по праву рождения, не по вкладу в культуру или в спорт, а при помощи экономической контрибуции, отметил старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин.

А менеджер международной компании BEYOND Residence&Citizenship Екатерина Исаева напомнила, что программы получения ВНЖ или гражданства за инвестиции существуют в более чем 100 странах мира.

Опрошенные газетой эксперты прогнозируют, что предлагаемый Минэкономразвития инструмент будет востребован у граждан "сложных юрисдикций", таких как страны Ближнего Востока и Африки. Однако они отмечают, что стоимость программы по сравнению с европейскими аналогами слишком завышена.