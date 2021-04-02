Минэкономразвития подготовило реформу рынка интеллектуальной собственности

2 апреля. FINMARKET.RU - В Минэкономразвития подготовили дополнительный пакет предложений по ускорению IT-отрасли. Как рассказали "Известиям" в министерстве, в нее вошли следующие инициативы:

возобновление льготы по налогу на прибыль от продажи имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) на 5 лет, официально учтенных организациями в составе своих активов;

снижение налога на прибыль по лицензионным платежам от РИД, зарегистрированных в Роспатенте и Минсельхозе в рамках механизма "патентной коробки";

включение РИД, одобренных Роспатентом и Минсельхозом, во вторую категорию качества залогов по банковским кредитам;

отмена ограничений на распоряжение вузами и НИИ принадлежащими им правами на РИД без согласия учредителя (зачастую это Минобрнауки);

снижение налогооблагаемой базы на расходы на НИОКР при условии их капитализации.

В пакет входят и другие предложения, по большей части направленные на снятие регуляторных ограничений и барьеров, однако перечисленные меры первоочередные, заявили в Минэкономразвития. По его данным, совокупный объем нематериальных активов российских организаций составляет около 6 трлн рублей.

В пресс-службе Минфина "Известиям" заявили, что решение по возобновлению льготы по налогу на прибыль в отношении РИД пока не принято.

В ЦБ на запрос о перспективах изменения оценки объектов интеллектуальной собственности заявили, что развитой практики реализации таких залоговых прав в России нет, поэтому и основания для внесения изменений в нормативные акты регулятора отсутствуют. Когдастанет более зрелым, к этому вопросу можно будет вернуться, заявили в Банке России.

Интеллектуальнаязанимает менее 1% от общей стоимости основных фондов российских компаний, сообщается в исследовании НИУ ВШЭ, подготовленном в 2020 году совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Треть этих активов - программное обеспечение, отметил председатель комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский.

Как сообщил член генсовета "Деловой России" Ильдар Шайхутдинов, бизнес предлагает правительству расширить перечень научных исследований и разработок и закрепить, что любая интеллектуальная собственность создается в рамках НИОКР. По мнению Шайхутдинова, нужно, чтобы максимальное количество компаний могли воспользоваться льготами, а также формализовать отчетность по ней и провести инвентаризацию РИД в целом.