- возобновление льготы по налогу на прибыль от продажи имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) на 5 лет, официально учтенных организациями в составе своих активов;
- снижение налога на прибыль по лицензионным платежам от РИД, зарегистрированных в Роспатенте и Минсельхозе в рамках механизма "патентной коробки";
- включение РИД, одобренных Роспатентом и Минсельхозом, во вторую категорию качества залогов по банковским кредитам;
- отмена ограничений на распоряжение вузами и НИИ принадлежащими им правами на РИД без согласия учредителя (зачастую это Минобрнауки);
- снижение налогооблагаемой базы на расходы на НИОКР при условии их капитализации.
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02 апреля 2021 года 10:52
Минэкономразвития подготовило реформу рынка интеллектуальной собственности
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Сергей Савостьянов/ТАСС
2 апреля. FINMARKET.RU - В Минэкономразвития подготовили дополнительный пакет предложений по ускорению IT-отрасли. Как рассказали "Известиям" в министерстве, в нее вошли следующие инициативы:
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Ключевые слова: РФ, интеллект, собственность, рынок, реформа
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