В РФ могут повысить залоговое качество интеллектуальной собственности

16 марта. FINMARKET.RU - Минэкономразвитияпредлагает Центробанку скорректировать положения регулирования и нормативы для банков, касающиеся оценки объектов интеллектуальной собственности (ИС) и использованияв качестве залогов при выдаче кредитов, пишут "Ведомости" . Предложения нацелены на создание "комфортной регуляторной среды", следует из письма министерства, направленного главе РСПП Александру Шохину, администрации президента РФ и правительству.

Сейчас объекты ИС классифицируются ЦБ как активы низкого качества с высокими кредитными рисками. Как следует из письма Минэкономразвития, предлагается отнести ИС к залогу второй категории качества, которая предполагает умеренный кредитный риск и невысокую вероятность финансовых потерь банка. Сейчас к ней банками могут быть отнесены, к примеру,, предметами которых являются ценные бумаги эмитентов, торгующиеся на бирже, а также земельные участки, коммерческая и жилая недвижимость.

Но повысить залоговое качество предлагается не для всех объектов ИС, а только для исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, для товарных знаков и знаков обслуживания, зарегистрированных в Роспатенте, а также для зарегистрированных в Минсельхозе селекционных достижений.

При оценке объектов ИС банкам будет предложено использовать доходный метод, указано в письме Минэкономразвития. Это означает, что определяться их стоимость должна не на основании затрат, понесенных при создании объекта ИС, а на основе ожидаемых будущих доходов от его использования. Министерство также предлагает определить госреестры, которые ведутся Роспатентом и Минсельхозом, в качестве источников соответствующей информации об объектах ИС.

Поскольку в России практика принятия в залог объектов ИС сейчас крайне ограниченна, предложенные меры будут способствовать повышению качества управления ИС и росту инвестиций в основные фонды, заявили "Ведомостям" в Минэкономразвития. "Необходимо обеспечить стартовый механизм кредитования под залог ИС в условиях, с одной стороны, интересных бизнесу, с другой - приемлемых для ЦБ и банков", - отметили в министерстве.

Как заявили в пресс-службе ЦБ, сейчас в России нет устойчивого рынка, развитой практики реализации залоговых прав на объекты ИС, поэтому и оснований для внесения изменений в нормативные акты Банка России тоже нет.

"Чтобы принять решение об отнесении залога прав на ИС ко второй категории качества, было бы целесообразно проанализировать российскую практику оценки и оборота прав на ИС, в том числе залоговых. То есть привести конкретные примеры платформ монетизации, через которые можно реализовать залоговые права, примеры расчета оценки справедливой стоимости данных прав, а также методику прогнозирования доходов от их реализации. Когда рынок и такая практика сложатся, тогда мы вернемся к этому вопросу", - говорится в ответе пресс-службы ЦБ на запрос "Ведомостей".