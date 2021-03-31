Как предпочитают работать россияне

31 марта. FINMARKET.RU - Большинство работников в России хотели бы сохранить возможность работать вне своего постоянного места несколько дней в неделю и по окончании пандемии, свидетельствуют результаты исследования BCG, The Network и hh.ru, пишет "Коммерсант"

О том, что в перспективе они хотели бы работать как по гибкому, так и по нормированному графику сообщили 39% опрошенных из России. Только нормированный режим оказался предпочтительнее для 37%, только гибкий - для 24%.

В России гибкий график предпочли свыше 40% представителей творческих профессий и сферы консалтинга, свыше 35% - IT-технологий. За нормированный график в большей степени выступают занятые на производстве (там их доля свыше 50%), в социальном обеспечении (также более 50%) и здравоохранении (свыше 40%).

Большинство российских респондентов хотели бы работать вне постоянного места от одного до четырех дней в неделю (60%) - это несколько ниже мирового показателя (74%). Соответственно, вбольше сторонников работы из офиса (17% против 11% мировых).

Как отмечает председатель "BCG Россия и СНГ" Владислав Бутенко, за время пандемии число работников, предпочитающих работать в гибком формате с точки зрения места и времени, выросло почти в 2 раза и в перспективе продолжит увеличиваться. В базе hh.ru с января по март 2021 года число вакансий с возможностью постоянно работать удаленно росло в среднем на 38% ежемесячно.