За два месяца число жалоб на МФО увеличилось на 22%

29 марта. FINMARKET.RU - По данным Банка России, в январе-феврале 2021 года количества жалоб на микрофинансовые организации (МФО) выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Преимущественнокасались навязанных услуг или порядка взыскания просроченной задолженности. По итогам 2020 года граждане подали в ЦБ 278 тыс. жалоб, из которых 9,6% - на(на 3,7 процентного пункта меньше, чем в 2019 году), пишет "Коммерсант" . Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамут уточнил, что доля обоснованных обращений в общем потоке не превышает 20%.

Участники рынка и эксперты сходятся во мнении, что рост количества жалоб свидетельствует как об ухудшении финансового положения заемщиков, их недостаточной финансовой грамотности, так и о наличии проблем в бизнес-процессах компаний.

В 2020 году был спад жалоб, хотя все ожидали обратного эффекта от самоизоляции, отмечает президент СРО "МиР" Эльман Мехтиев. Сейчас же, добавляет он, рост жалоб связан "отчасти с популизмом по этой теме, а во многом с ухудшением финансовой ситуации у граждан".

Увеличение числа обращений выглядит следствием проблем первой половины 2020 года: некоторые заемщики восприняли буквально слова правительства о кредитных каникулах как "можно не платить", добавляет управляющий директор "Лайм-Займа" Олеся Киселева. Значительная часть жалоб, уточняет она, касается небольших игроков рынка, у которых в кризис не оказалось ни достаточной ликвидности, ни достаточного опыта для решения проблем клиентов.