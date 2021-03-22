В России обнаружили новую схему обналичивания денег

22 марта. FINMARKET.RU - В России появилась новая схема обналичивания денег: фиктивные фирмы перечисляют налоговые или таможенные платежи вместо реальных компаний в обмен на их наличную выручку. Об этом говорится в бюллетене Росфинмониторинга, на который ссылаются "Известия". Информацию газете подтвердили в службе и в крупнейших российских банках. Чаще всего в таких схемах замешаны участники автомобильного, строительного и продуктового секторов, где сохраняется большой оборот "живых денег", пояснили опрошенные "Известия"» юристы.

В целом различные модификации «теневой инкассации» стали наиболее популярными схемами продажи наличных в 2020 году, отмечается в документе службы. В бюллетене говорится, что чаще всего в них замешаны реально действующие предприятия с большим оборотом "живых" денег: крупные федеральные и региональные торговые сети, автосалоны, оптово-розничные рынки. Денежные средства от заказчиков наличных перечисляются на счета компаний или связанных с ними лиц через большое число посредников, обладающих признаками фиктивности, подчеркивается в документе.

Схема перечисления фиктивными компаниями налоговых и таможенных платежей вместо организаций торговли и общественного питания в качестве компенсации за переданные наличные выявлена Росфинмониторингом совместно с членами "Совета комплаенс" в 2020-м, подтвердили "Известиям" в службе. Ее представитель, однако, не уточнил, сколько таких инцидентов было зафиксировано в прошлом году.

"Благодаря оперативному доведению информации о рисках банки сумели настроить системы мониторинга для выявления таких операций и применения необходимого набора превентивных мер, поэтому схема не получила широкого распространения. В большинстве случаев участникам подобного рода схем банками отказано в обслуживании с одновременным информированием Росфинмониторинга. Уже в первом квартале 2021 года зафиксировано снижение количества такого рода операций", — заявили в службе.

Уплата налогов за третье лицо в обмен на наличную выручку — новая схема и пока не самая распространенная. Ранее наиболее часто встречались случаи фактического обналичивания денег через розничные компании, когда средства перечисляли формально за товар, получая в ответ документы и наличные деньги, рассказал "Известиям" партнер налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе. По его словам, такие схемы часто встречались на крупных фруктовых рынках: компании якобы закупали продукцию (например, на банкеты), фактически получая не товары, а наличные денежные средства в большом объеме.