МРОТ исключили из расчета стоимости имущества

12 марта. FINMARKET.RU - "Российская газета" публикует закон, по которому из Гражданского кодекса исключается минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в качестве условной единицы при определении стоимости имущества.

В соответствии с законом "О минимальном размере оплаты труда"может применяться только для регулирования размера оплаты труда, пособий и иных целей обязательного социального страхования. В других целях его использовать нельзя, однако до принятия публикуемого закона три статьи Гражданского кодекса все-таки использовали МРОТ для определения стоимости имущества - брошенного (статья 226) и переданного на хранение (статьи 887 и 899). При этом по закону исчисление платежей по гражданско-правовым обязательствам, установленных в зависимости от МРОТ, осуществляется исходя из базовой суммы, равной 100 рублям (а текущее значение МРОТ - 12,8 тыс. руб.).

Теперь этот "условный" МРОТ заменен в ГК на фиксированные суммы, объясняет управляющий партнер юридической компании "Иккерт и партнеры" Павел Иккерт, комментарий которого приводит "РГ"..

Согласно прежней редакции статьи 226 ГК, собственник участка, где находится брошенная вещь, стоимость которой явно ниже суммы, соответствующей пятикратному МРОТ, либо брошенные лом металлов, бракованная продукция, топляк от сплава, отвалы и сливы, отходы, имеет право обратить эти вещи в свою собственность, приступив к их использованию или совершив иные действия, свидетельствующие об обращении вещи в собственность. В этой норме пятикратный размер "условного" МРОТ (то есть 500 рублей) заменяется на три тысячи рублей.

В статье 887 ГК десятикратный размер МРОТ (1 тыс. рублей), по которому определяется "дорогостоящая" вещь, заменяется на 10 тыс. рублей - если стоимость вещи превышает эту сумму, то для договора ее хранения между гражданами требуется соблюдение письменной формы.

Собственник участка, нашедший на нем вещь, которая стоит явно менее трех тысяч рублей, вправе обратить ее в собственность

В статье 899 ГК 100 МРОТ (то есть в данном случае 10 тыс. рублей) заменяется на 50 тыс. рублей - теперь хранитель вещи, которую собственник не желает забирать обратно, вправе продать ее с аукциона, если она стоит более 50 тыс. руб. Эта планка повышена в пять раз с учетом того, что затраты на хранение и организацию аукциона могут быть, как свидетельствует судебная практика, весьма значительными, пишет "РГ"..