В РФ могут ограничить выплаты "подозрительно" бедным семьям

12 марта. FINMARKET.RU - Схема самой крупной программы борьбы с бедностью в, поддержки семей с детьми в возрасте трех-семи лет, на 2021 год корректируется, становится более адресной и в отношении семей, оставшихся в программе, будет более эффективной, пишет "Коммерсантъ". Минтруд после обращений регионов и НКО предлагает ограничить во всей РФ получение выплат семьям с формально низкими доходами и существенным по российским меркам семейным имуществом. Одновременно размер "детских" выплат с 1 апреля на ребенка увеличится до 75–100% прожиточного минимума, если базовый размер выплаты все же не позволяет семье выйти за черту бедности.

По предложению Минтруда наличие существенного имущества ус формально низкими доходами будет препятствовать получению "детских" денег. Второе новшество — "правило нулевого дохода": правительство планирует ограничить выплаты семьям, у которых нет никаких легальных доходов — зарплат, предпринимательских доходов, выплат по договорам, гонораров, пенсий, стипендий.

Точных цифр среди получающих пособие, но не проходящих в указанные очень широкие рамки Минтруд не раскрывает. По данным “Ъ”, на старте программы в 2020 году правительство предполагало, что она будет покрывать часть доходов семей с менее чем 3 млн детей. Таким образом, несколько сотен тысяч семей из этой программы постепенно будут выходить. Впрочем, тоже с большими оговорками — уже назначенные 12-месячные выплаты будут осуществляться до конца этого срока. Минтруд также определил возможность переподачи и доработки заявлений на выплаты.

10 марта опубликован указ президента Владимира Путина, корректирующий на 2021 год схему работы сейчас крупнейшей программы борьбы с беднотью в РФ — ежемесячных выплат нуждающимся в соцподдержке семьям с детьми от трех до семи лет. Выплаты, в среднем составляющие сейчас 5,5 тыс. руб. и выплачивающиеся на 4,7 млн детей в России, установлены указом от 20 марта 2020 года, составляли 0,5 регионального прожиточного минимума на одного ребенка, всего по этой программе выплачено 247,6 млрд руб.