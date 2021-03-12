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12 марта 2021 года 09:16
В РФ могут ограничить выплаты "подозрительно" бедным семьям
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Zuma\TASS
12 марта. FINMARKET.RU - Схема самой крупной программы борьбы с бедностью в РФ, поддержки семей с детьми в возрасте трех-семи лет, на 2021 год корректируется, становится более адресной и в отношении семей, оставшихся в программе, будет более эффективной, пишет "Коммерсантъ". Минтруд после обращений регионов и НКО предлагает ограничить во всей РФ получение выплат семьям с формально низкими доходами и существенным по российским меркам семейным имуществом. Одновременно размер "детских" выплат с 1 апреля на ребенка увеличится до 75–100% прожиточного минимума, если базовый размер выплаты все же не позволяет семье выйти за черту бедности. По предложению Минтруда наличие существенного имущества у семьи с формально низкими доходами будет препятствовать получению "детских" денег. Второе новшество — "правило нулевого дохода": правительство планирует ограничить выплаты семьям, у которых нет никаких легальных доходов — зарплат, предпринимательских доходов, выплат по договорам, гонораров, пенсий, стипендий. Точных цифр среди получающих пособие, но не проходящих в указанные очень широкие рамки Минтруд не раскрывает. По данным “Ъ”, на старте программы в 2020 году правительство предполагало, что она будет покрывать часть доходов семей с менее чем 3 млн детей. Таким образом, несколько сотен тысяч семей из этой программы постепенно будут выходить. Впрочем, тоже с большими оговорками — уже назначенные 12-месячные выплаты будут осуществляться до конца этого срока. Минтруд также определил возможность переподачи и доработки заявлений на выплаты. 10 марта опубликован указ президента Владимира Путина, корректирующий на 2021 год схему работы сейчас крупнейшей программы борьбы с беднотью в РФ — ежемесячных выплат нуждающимся в соцподдержке семьям с детьми от трех до семи лет. Выплаты, в среднем составляющие сейчас 5,5 тыс. руб. и выплачивающиеся на 4,7 млн детей в России, установлены указом от 20 марта 2020 года, составляли 0,5 регионального прожиточного минимума на одного ребенка, всего по этой программе выплачено 247,6 млрд руб.
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Ключевые слова: РФ, соцвыплаты, семьи, ограничения
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