Инфляция в феврале в РФ ускорилась до 0,8%

В России в феврале рост потребительских цен усилился до 0,8% после 0,7% в январе, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше ожиданий аналитиков. В годовом выражении инфляция разогналась до 5,7% - максимума с ноября 2016 года

5 марта. FINMARKET.RU - В феврале 2021 года потребительские цены в РФ выросли на 0,8% после роста на 0,7% в январе, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В январе-феврале т.г.в РФ составила 1,5%

В феврале 2020 г. инфляция составляла 0,3%, в январе-феврале - 0,7%.

Годовая инфляция в прошлом месяце ускорилась до 5,7% после 5,2% в январе. Это максимальное значение годовой инфляции с ноября 2016 года (тогда она равнялась 5,8%).

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 1,2%, при этом плодоовощная продукция подскочила в цене на 5,6%, непродовольственные товары подорожали на 0,6%, услуги стали дороже на 0,4%.

Рост потребительских цен на 1,0% и более зафиксирован в 17 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени (на 1,6%) - в Республике Дагестан и Севастополе в связи с удорожанием продовольственных товаров на 2,2% и 2,9% соответственно.

В Москве цены за месяц выросли на 0,6%, в Санкт-Петербурге - на 0,9% (с начала года - прирост цен в данных городах составил 1,6%).

Консенсус-прогноз по инфляции на февраль 2021 года равнялся 0,6%. Прогноз аналитиков по инфляции на 2021 год равняется 3,8%.

Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2021 году на уровне 3,7%, ЦБ в феврале повысил свой прогноз на 2021 год до 3,7-4,2% с 3,5-4,0%. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 12 февраля заявила, что годовая инфляция в России достигнет пика в районе 5,5% в начале марта, после чего начнет постепенно снижаться.

В 2022 году аналитики прогнозируют инфляцию на уровне таргета - 4,0% (3,9% по опросу месяц назад), прогноз Минэкономразвития и ЦБ - также 4,0%.

Цены на бензин в феврале увеличились на 0,9%, в январе-феврале - на 1,9%.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за месяц выросли на 0,1%, за два месяца - на 0,6%.

В феврале среди услуг пассажирского транспорта выросли цены на авиаперелет экономическим классом - на 7,6%, проезд в купейных вагонах скорых фирменных и нефирменных поездов - на 2,7% и 2,6% соответственно, в такси - на 1,8%, в пригородном поезде - на 1,0%. В то же время проезд в плацкартных вагонах скорых фирменных поездов подешевел на 0,5%.

Среди услуг туризма и отдыха подорожали: поездки на отдых в ОАЭ - на 8,4%, в Турцию - на 7,7%, билеты в театры - на 1,6%, в кинотеатры - на 0,8%, экскурсионные туры по России - на 0,7%, путевки в дома отдыха и пансионаты - на 0,5%.

В феврале прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на огурцы - 18,0%, бананы - 8,9%, виноград - 8,5%, картофель - 8,1%, зелень свежая - 7,7%, морковь - 7,5%, помидоры - 7,1%. Вместе с тем цены на апельсины снизились на 6,2%, грибы - на 0,4%, лимоны - на 0,3%.

Яйца куриные подорожали в среднем по России на 2,3%, при этом в 20 субъектах Российской Федерации - на 0,1-1,5%, в 27 субъектах - на 1,6-4,0%, в 31 субъекте - на 4,1-12,9%. В Чукотском автономном округе цены не изменились. В 6 субъектах яйца куриные подешевели на 0,3-3,5%.

На подсолнечное масло цены в среднем по России выросли на 0,2%, при этом в 20 субъектах РФ - на 0,1-0,9%, в 20 субъектах - на 1,0-1,9%, в 9 субъектах - на 2,0-4,1%. В 3 субъектах цены не изменились. В то же время в 17 субъектах подсолнечное масло подешевело на 0,1-0,9%, в 16 субъектах - на 1,0-4,3%.

Среди прочих продовольственных товаров стали дороже: куры - на 4,7%, маргарин, куриные окорочка, икра лососевых рыб отечественная - на 2,3-2,8%.

Одновременно, отмечает Росстат, в среднем по России наблюдалось снижение цен на сахар-песок на 0,8%, в том числе в 19 субъектах РФ на 0,1-0,9%, 17 субъектах - на 1,0-1,9%, 15 субъектах - на 2,0-6,9%. В 4 субъектах цены не изменились. В 18 субъектах сахар подорожал на 0,1-0,9%, в 12 субъектах - на 1,0-5,4%..