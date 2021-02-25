Пользователей интернета собираются идентифицировать по номерам телефонов

25 февраля. FINMARKET.RU - Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС) по заказу Россвязи, которая должна быть ликвидирована поручением президента, изучит возможность внедрения в России системы идентификации пользователей интернета с привязкой к номеру телефона. ЦНИИС должен подготовить предложения по изменениям в законодательство для внедрения технологии, пишет "Коммерсант"

Речь идет о протоколе переноса телефонных номеров на систему доменных имен в интернете ENUM (Electronic Number Mapping System). Принцип работы протокола состоит в том, что телефонный номер можно преобразовать в домен, благодаря чему почти любой пользователь сможет "бесшовно" звонить из интернета на обычные телефоны и наоборот. Чтобы перевести номер телефона в ENUM, надо изменить в нем порядок цифр на обратный и добавить в конце ".e164.arpa" - домен для телефонов, принадлежащий Центру координации сетиRIPE, находящемуся в Европе.

Между тем протокол ENUM уже используют некоторые мобильные операторы в России для оказания услуги звонков по интернет-протоколу (VoIP).

Как считает источник "Ъ" в одном из операторов, введение дополнительной идентификации пользователей интернет-сервисов излишне и подразумевает тотальный контроль. "Для идентификации пользователей государственных сервисов уже используется Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА), а в остальных случаях - электронная почта, тот же номер телефона или аккаунты в социальных сетях",- уточняет он.

По мнению директора центра сетевых решений "Инфосистемы Джет" Сергея Андронова, использовать ENUM для создания единой системы адресации абонентов теоретически возможно, но задача слишком масштабна, и внедрение системы на уже работающие сети потребует 5-10 лет.

И будет бессмысленным, добавляет один из участников рынка: российский сегмент интернета окажется оторван от мировой сети, потому что глобальные компании использовать только телефонные номера для идентификации клиентов не планируют. Большинство зарубежных компаний, по его словам, используют идентификацию по устройству или электронной генерации кода.