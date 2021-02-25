В 2020 году число заведений общепита в крупных городах выросло на 9%

25 февраля. FINMARKET.RU - Коронакризис не помешал операторам рынка общепита открывать новые заведения. В 2020 году количество заведений общепита в 15 городах-миллионниках выросло на 8,9%, до 65 тыс. точек, говорится в исследовании сервиса 2ГИС, пишет "Коммерсант" . Для сравнения: в 2019 году прирост составил 31,6%, до 59 тыс. объектов. Самую активную динамику по открытиям новых заведений в 2020 году показали заведения, изготавливающие суши (35%), пекарни (30%) и пиццерии (22,2%). Количество ресторанов за год увеличилось менее чем на 2%, столовых — на 1,36%, баров — на 1,2%, констатируют в 2ГИС.

По мнению гендиректора "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, рост обусловлен "аномалиями, связанными с учетом". Так, например, рестораторы зачастую не заинтересованы удалять с карт информацию о закрытых заведениях. Рынок общепита признали одной из пострадавших из-за пандемии отраслей, и, чтобы получить господдержку, многие предприятия отрасли сменили код ОКВЭД на деятельность ресторанов и кафе, отмечает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Как ранее оценивали в Infoline, рынок общепита РФ в денежном выражении мог сократиться по итогам 2020 года на 35%, до 1,6 трлн руб. год к году. По прогнозам NPD, трафик в ресторанах и кафе даже в 2021 году останется ниже, чем в докризисном 2019 году.