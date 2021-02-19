Число льготников по оплате ЖКУ может вырасти вдвое

19 февраля. FINMARKET.RU - Кабмин попросили вдвое увеличить число граждан, получающих помощь на оплату ЖКУ. Общественники предложили начислять малоимущим субсидии на оплату коммуналки при наличии долгов. Идея сформулирована в письме Общественной палатыи НП "ЖКХ-Контроль" премьер-министру Михаилу Мишустину, пишут "Известия", ознакомившиеся с обращением. Также в обращении предложено использовать как основание для выплаты низкий семейный доход за последние два месяца вместо полугода, как сейчас. Сейчас субсидии наполучают 5,4% российских семей.

Сегодня используются не все выделяемые государством средства на помощь гражданам по оплате коммуналки — в казну ежегодно возвращается значительная сумма, сказала "Известиям" автор инициативы, глава комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. В числе основных причин их невостребованности — сложные условия начисления, подчеркнула она. Например, граждане, у которых есть долги за ЖКУ, не имеют права на получение помощи (согласно ст. № 160 Жилищного кодекса РФ).

Общественники просят разрешить начислять субсидии гражданам с долгами. Также в письме главе кабмина предложено изменить подход к оценке семейного дохода, по которому определяется право на помощь. Сейчас учитывают показатель за последние полгода, общественники считают нужным сократить срок до двух месяцев — это позволит помочь людям с нестабильными заработками или потерявшим работу, сказано в документе.

В настоящее время субсидии на оплату ЖКУ ежегодно получают порядка 5,4% семей, отмечено в письме. Если предложение общественников будет принято, число льготников может увеличиться вдвое, пишут "Известия".

Граждане, чьи расходы на ЖКУ превышают допустимую долю в общем доходе семьи, получают субсидию из регионального бюджета. По данным ОНФ, сейчас в разных субъектах установлены свои предельные пороги. В 58 регионах максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ составляет 22%, в 24 субъектах — 15–21%, в трех — менее 15%.

По словам первого зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергея Пахомова, в Госдуму внесен законопроект "О внесении изменений в статью 159 Жилищного кодекса РФ". Документ подразумевает изменение механизма выплаты субсидий для исключения нецелевого расходования средств. Проект предполагает перечисление субсидий напрямую организациям, оказывающим коммунальные услуги, минуя граждан (ресурсоснабжающие организации и УК), сказал Илья Осипов. Это поможет исключить нецелевое использование средств должниками, полагает парламентарий.