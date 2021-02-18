ФАС и сотовые операторы разрабатывают меры по борьбе со спамерами

18 февраля. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с сотовыми операторами разрабатывает меры борьбы со спам-звонками и сообщениями, пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудников двух компаний и представителя ведомства. "Сегодня набирают силу роботизированные звонки, так раздражающие потребителей, ивидит необходимость в ответных мерах", - подчеркнул представитель антимонопольной структуры. По его словам,разрабатывают специальные технические решения и алгоритмы, которые помогут защитить абонентов: "Они находятся в высокой степени готовности".

О том, что ситуация с мобильным спамом и мошенничеством обострилась в прошлом году, свидетельствуют данные самой ФАС и независимых экспертов. По данным антимонопольного ведомства, наибольшее количество зафиксированных нарушений рекламного законодательства (21%) было связано именно со звонками и sms, поступающими на телефоны абонентов без их согласия. В 2019 г. этот показатель составлял 12,8%.

Согласно статистике "Лаборатории Касперского" (ЛК), 63% звонков, пришедших абонентам с незнакомых номеров в январе - ноябре прошлого года, были спамом. Из них почти 6% предположительно были связаны с попытками мошенничества, говорится в материалах ЛК.

О каких решениях для борьбы со спам-звонками идет речь, представитель ФАС не уточнил. По словам сотрудников одного из операторов, в частности, обсуждается внедрение операторами сервиса или приложения, которое бы переадресовывало звонки с подозрительных номеров в голосовые почтовые ящики абонентов: "Сейчас ими практически никто не пользуется - но в свете борьбы со спамом эта опция может стать актуальной". По его словам, абонент сам сможет решать, прослушивать содержимое ящика или нет: "Главное - абонент должен дать согласие на подключение такой услуги".

"Если потребуется, ФАС подготовит изменения в законодательство, дающие операторам право устанавливать программное обеспечение, блокирующее с согласия абонента поступление нежелательной рекламы", - пообещал представитель ФАС.

Оградить абонентов от нежелательных звонков пытаются и другие ведомства. В сентябре 2020 г. Минцифры сообщило о создании рабочей группы по борьбе с телефонным мошенничеством, в которую вошли представители МВД, ФСБ, Роскомнадзора, ЦБ, других банков и операторов. "Сейчас проводится работа над систематизацией предложенных участниками технических, организационных, правовых решений по противодействию разным видам телефонного мошенничества, формирование и согласование проектов соответствующих нормативно-правовых актов", - сообщил представитель ведомства.