Банки предлагают улучшить борьбу с кибермошенничеством

12 февраля. FINMARKET.RU - Ассоциация банков России (АБР) подготовила два законопроекта, направленные на борьбу с кибермошенничеством: один вносит изменения в закон "О национальной платежной системе (НПС)", другой - в Уголовный кодекс. В письме, направленном 11 февраля, директору департамента информбезопасности ЦБ Вадиму Уварову, ассоциация просит "рассмотреть указанные инициативы и оказать содействие в их продвижении", пишет "Коммерсант" . Как пояснил вице-президент АБР Алексей Войлуков, главным новшеством станет появление у клиентов шанса на то, что украденные деньги можно успеть заморозить на счете мошенника до подачи документов в суд. Предусмотрена и возможность "получения оперативно документов по владельцу счета "мошенников"".

В пояснительной записке к поправкам к закону о НПС отмечается, что существующий механизм неприменим к "хищению денежных средств с помощью методов социальной инженерии".

Большое внимание в поправках уделяется скорости взаимодействия между банками. В пояснительной записке указывается, что мошенники снимают денежные средства в 50% случаев в течение первого часа, в 47% случаев в течение двух-трех часов и лишь в 3% случаев в течение суток после совершения перевода. Предлагаемые законопроектом изменения, говорится в проекте, в случае должного уровня автоматизации процессов электронного обмена между банками позволят увеличить возврат денежных средств до 15-30% от общего количества похищенного.

В ЦБ считают, что "предлагаемая юридическая конструкция требует серьезной переработки". Регулятор "продолжает консультации по этому поводу с кредитными организациями и ассоциациями, правоохранительными органами и с юридическим сообществом".