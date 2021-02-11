Идентификация через госсистему дала сбой

11 февраля. FINMARKET.RU - Брокеры и управляющие компании с середины января испытываютс проведением удаленной идентификации новых клиентов из-за сбоев в работе государственной системы обмена информации между ведомствами СМЭВ (Система межведомственного электронного взаимодействия). Участники рынка пользуются ею при желании клиента открыть счет через сайт или мобильное приложение, пишет "Коммерсант"

СМЭВ позволяет участникам рынка запросить/подтвердить у различных ведомств данные по клиенту. Например, если гражданин через сайт компании или через мобильное приложение соглашается открыть брокерский счет, он направляет брокеру ФИО, ИНН, паспортные данные и т. д. Эта информация перепроверяется через СМЭВ - запросы направляются ФНС, ПФР, МВД и т. д. Провести удаленную идентификацию профучастник может и используя Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), представляющую собой базу данных. Использовать эту систему возможно только в том случае, если гражданин заходит со своего верифицированного аккаунта на сайте госуслуг и разрешает брокеру или управляющей компании использовать персональные данные для открытия счета.

Как отмечают некоторые участники фондового рынка, проблема в основном идет в процессе подтверждения ИНН.

Представитель Минцифры (курирует СМЭВ) на запрос "Ъ" о сбоях в работе этой системы сообщил, что "в связи с проведением технических работ по увеличению производительности ЕСИА у брокеров и управляющих компаний могли наблюдаться задержки в получении ответов". Он рекомендовал этим участникам электронного взаимодействия также проверить настройки своих информсистем.

Участники рынка не стали раскрывать, сколько потенциальных клиентов они лишились из-за проблем с удаленной идентификацией. Между тем у отдельных участников рынка прирост клиентов сократился на 30-60%.