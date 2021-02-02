Число преступлений с картами выросло за год в 5,5 раза

2 февраля. FINMARKET.RU - В 2020 году количество преступлений с использованием пластиковых карт выросло в 5,5 раза, сообщается в данных МВД, с которыми ознакомились "Известия" . В целом за год количество преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий достигло 510,4 тыс. Этот показатель на 73,4% больше, чем было в предыдущем году, следует из данных МВД. Из них 80% (410,5 тыс.) совершены путем кражи или мошенничества. А каждое 11-е - с целью незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств. Остальные приходятся на долю иных преступлений в сфере компьютерной информации.

Злоумышленники в 2020 году в совершении преступлений чаще использовали банковские, интернет и телефон. В частности, за год количество деяний с применением пластиковых карт увеличилось на рекордные 453,1% (в 5,5 раза), достигнув 190,2 тыс. В 2019 году, по данным министерства, было всего 34,4 тыс. С помощью интернета совершено 300,3 тыс. преступлений (+91,3%), средств мобильной связи - 218,7 тыс. (+88,3%). Зачастую одно и то же преступление может совершатся с применением одного или двух приведенных методов, уточнили "Известиям" в МВД.

В пресс-службе МВД изданию пояснили, что динамика совершаемых преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий обусловлена их активно развивающимся применением, виктимным поведением потерпевших, а также возникновением новых способов совершения противоправных деяний.

Там подчеркнули: тенденция роста числа зарегистрированных IТ-преступлений обусловила активизацию работы по совершенствованию законодательной и ведомственной нормативной базы, создание специализированного подразделения для борьбы с такими деяниями, а также перевод киберхищений в категорию тяжких преступлений.

В пресс-службе Центробанка "Известиям" заявили: в 2020 году, по предварительным данным, выросло как количество, так и объем операций без согласия клиентов банков. Там не уточнили цифр, добавив, что показатели будут опубликованы в феврале. Ранее на сайте регулятора сообщалось, что за первое полугодие 2020 года общий объем таких операций составил 4 млрд рублей. Из них банки вернули клиентам около 485 млн. Также отмечалось, что за шесть месяцев по инициативе ЦБ заблокировано свыше 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров, или почти в четыре раза больше, чем годом ранее.

Опрошенные "Известиями" эксперты подтверждают взрывной рост преступлений и предлагают выработать алгоритм действий при столкновении со злоумышленниками.