Организаторов фейковых сайтов о соцвыплатах привлекут к ответственности

27 января. FINMARKET.RU - МВД и Роскомнадзор при участии Генпрокуратуры и Банка России до 25 февраля должны разработать предложения по привлечению к ответственности организаторов мошеннических схем, действующих под видом предоставления выплат от имени, и вовлеченных в эти схемы банков, следует из поручения вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко от 22 января, пишет "Коммерсант"

Речь идет в первую очередь о фейковых сайтах, предлагающих гражданам социальные выплаты от имени правительства, на которые ведут рекламные объявления в YouTube и Google с изображениями первых лиц государства, поясняется в исследовании АЦ, направленном в аппарат вице-премьера 15 января. При переходе по ссылке из такой рекламы пользователю предлагается ввести данные банковской карты для проверки наличия выплат, после чего происходит списание средств.

В Google, который АЦ фактически называет распространителем рекламы мошенников, утверждают, что стараются немедленно реагировать на случаи неприемлемых или вредоносных рекламных объявлений. Так, в 2019 году Google заблокировал 2,7 млрд "плохих" рекламных объявлений и приостановил работу примерно 1 млрд аккаунтов нарушителей. Мошенническая реклама остается проблемой, признают в Google, но заверяют, что продолжат борьбу с ней.

Борьбу с мошенническими сайтами ограничивает тот факт, что сейчас ограничение доступа к ним возможно только по решению суда, напомнили "Коммерсанту" в Роскомнадзоре. Развитие технологий приводит к появлению все новых видов мошенничества, растут число пострадавших и размер ущерба, поэтому нужна более эффективная система координации действий органов власти, считают в ведомстве.

Между тем, как отмечают эксперты, новые законодательные меры в этой сфере вряд ли будут эффективны, потому что мошеннические, как правило, управляются из-за границы, что затрудняет привлечение их администраторов к ответственности по российским законам.