Для фальшивых сайтов предлагают специальную маркировку в браузере

19 января. FINMARKET.RU - В Госдуме решили проработать с Роскомнадзором введение нового регулирования для борьбы с мошенническими сайтами. О проработке законодательного регулирования борьбы с фишинговыми (мошенническими) сайтами рассказал "Коммерсанту" член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

По его мнению, для борьбы с мошенническими сайтами может применяться специальная маркировка в браузере и виджет, который позволил бы пользователям жаловаться на подозрительные ресурсы. Он также предложил введение классификатора сайтов на основе искусственного интеллекта, который бы предупреждал о возможном фишинге, обязательной модерации контента на сервисах бесплатного хостинга и верификации пользователей виртуальных номеров телефонов.

Эксперты в сфере кибербезопасности считают потенциально полезными часть предлагаемых мер. Однако предупреждают, что такой механизм чреват злоупотреблениями, а выявить фальшивыенавскидку не всегда могут даже специалисты.

Верификация виртуальных номеров телефона может усложнить регистрацию новых фейковых ресурсов, но в первую очередь будет мешать еще и телефонным мошенникам, рассуждает директор блока экспертных сервисов Bi.Zone (принадлежит Сбербанку) Евгений Волошин. Дополнительную верификацию было бы полезно ввести и при регистрации доменов, похожих на сайты брендов или госорганизаций, полагает начальник отдела информбезопасности "СёрчИнформ" Алексей Дрозд.

Инструменты же, подобные предложенному виджету для маркировки подозрительных сайтов, уже есть, они реализуются энтузиастами и коммерческими компаниями, отмечает Дрозд. Однако такой механизм, по его мнению, чреват недобросовестной конкуренцией, поэтому потребуется процедура оценки обоснованности жалоб на фишинг.

Как считает советник гендиректора Национальной инжиниринговой корпорации Игорь Бедеров, строить рейтинг ресурсов, основываясь исключительно на пользовательских отзывах, ненадежно - нет гарантий, чтоне начнут пользоваться этой возможностью. Но построить "скоринговую модель" для сайтов возможно, указывает он, предлагая включить в число дополнительных требований к сайтам, обрабатывающим персональные данные россиян, наличие шифрования, политики обработки данных и отсутствие вредоносных скриптов или кодов.