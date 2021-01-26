В РФ предлагают отложить отмену комиссий за коммунальные платежи

26 января. FINMARKET.RU - Экспертный совет Комитета Госдумы по энергетике предлагает отложить принятие законопроекта об отмене банковских комиссий для граждан при оплате коммунальных услуг. Законопроект о запрете комиссий был принят в первом чтении в апреле, но второе чтение, намечавшееся на октябрь, было отложено.

Банкиры попросили разрешить им переложитьна поставщиков коммунальных ресурсов, настаивая, что иначе исчезнут удобные сервисы оплаты, вырастут очереди в точках приема платежей, их собираемость резко упадет, а создание поставщиками собственной инфраструктуры приема в конечном итоге оплатит население. Однако включение комиссий в коммунальные тарифы с сентября 2020 года под запретом. Участники обсуждения - представители энергосбытовых организаций и банков - решили обратиться в правительство и Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ с просьбой приостановить работу над законопроектом до окончания пилотных проектов по применению Системы быстрых платежей в ЖКХ, пишет "Российская газета"

Применение СБП, по их мнению, ведет к значительной экономии расходов на проведение платежей и для банков, и для получателей платы, а для граждан-плательщиков при этом установлена нулевая комиссия. Эксперимент по оплате коммунальных услуг через Систему быстрых платежей (где комиссии ниже, чем по карточным платежам) стартовал весной прошлого года. Пилотными стали отдельные районы Московской, Ленинградской, Белгородской и Ульяновской областей. Технические вопросы были отработаны, остались экономические.

Как считает директор АНП "Национальный Жилищный Конгресс" Татьяна Вепрецкая, использование системы быстрых платежей не решает вопрос, так как плата, которую банки возьмут не с населения, а с коммунальной организации, в итоге все равно войдет в тариф, в плату за содержание и ремонт, станет нагрузкой для жителя. По ее словам, целесообразнее регулировать максимальный размер комиссий. Для полной же отмены комиссий должно быть желание и у банков, иначе они возместят эти потери другими способами, говорит эксперт.