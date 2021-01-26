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Во втором чтении принят законопроект о расширении информации, которую в ФНС должны представлять банки и регистраторы ценных бумаг
26 января 2021 года 10:30
В РФ предлагают отложить отмену комиссий за коммунальные платежи
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Артем Геодакян/ТАСС
26 января. FINMARKET.RU - Экспертный совет Комитета Госдумы по энергетике предлагает отложить принятие законопроекта об отмене банковских комиссий для граждан при оплате коммунальных услуг. Законопроект о запрете комиссий был принят в первом чтении в апреле, но второе чтение, намечавшееся на октябрь, было отложено. Банкиры попросили разрешить им переложить комиссии на поставщиков коммунальных ресурсов, настаивая, что иначе исчезнут удобные сервисы оплаты, вырастут очереди в точках приема платежей, их собираемость резко упадет, а создание поставщиками собственной инфраструктуры приема в конечном итоге оплатит население. Однако включение комиссий в коммунальные тарифы с сентября 2020 года под запретом. Участники обсуждения - представители энергосбытовых организаций и банков - решили обратиться в правительство и Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ с просьбой приостановить работу над законопроектом до окончания пилотных проектов по применению Системы быстрых платежей в ЖКХ, пишет "Российская газета". Применение СБП, по их мнению, ведет к значительной экономии расходов на проведение платежей и для банков, и для получателей платы, а для граждан-плательщиков при этом установлена нулевая комиссия. Эксперимент по оплате коммунальных услуг через Систему быстрых платежей (где комиссии ниже, чем по карточным платежам) стартовал весной прошлого года. Пилотными стали отдельные районы Московской, Ленинградской, Белгородской и Ульяновской областей. Технические вопросы были отработаны, остались экономические. Как считает директор АНП "Национальный Жилищный Конгресс" Татьяна Вепрецкая, использование системы быстрых платежей не решает вопрос, так как плата, которую банки возьмут не с населения, а с коммунальной организации, в итоге все равно войдет в тариф, в плату за содержание и ремонт, станет нагрузкой для жителя. По ее словам, целесообразнее регулировать максимальный размер комиссий. Для полной же отмены комиссий должно быть желание и у банков, иначе они возместят эти потери другими способами, говорит эксперт.
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Istina 26.01.2021
Обязательные платежи не должны нести комиссионную нагрузку. Есть еще один нюанс - для отдельных организаций - исполнителей платежей ЖКУ - это существенная составляющая дохода организации. И, это не проблема граждан. Граждан обязали платить за ЖКУ, и не создали условий. Оплата ЖКУ и оплата налога. И там, и там обязанность граждан. Только исполняя одну обязанность, граждане получают платную услугу банков, а выполняя другую - бесплатную услугу тех же банков.
Istina 26.01.2021
Есть банки, которые не взимают комиссию за ЖКХ, если получатель денежных средств их клиент. В других случаях - стоимость платежа и условия взимания комиссии за перевод в оплату услуг ЖКХ имеют незначительные отличия в разных банках. Есть вариант оплаты наличными - организация, управляющая МКД, устанавливает кассу у себя, и дальше, как в магазине, только продают услуги и работы. Но... организациям, управляющим МКД, не выгодно нести расходы, отчитываться, и еще сдавать наличные деньги в кассу банка. Таким образом, расходы гражданам, выгоды - интересантам. Следовательно, следует старую систему взаимоотношений в жилищном законодательстве (ГК РФ, ЖК РФ), заменить на новую, где все выгоды определить гражданам - основной ценности.
Istina 26.01.2021
Не удивляет движение выгодоприобретателей - с апреля 2020 можно было пять раз принять, и ввести в действие - в помощь гражданам Российской Федерации в сложный период развития страны. В пользу интересов юридических лиц, работающих на платном рынке ЖКХ, решаются вопросы. Нет лоббистов интересов граждан ни в одной структуре.
Виктор Викторович 26.01.2021
Я уже несколько лет оплачиваю ЖКУ через Тинькофф банк и не плачу комиссий. А есть банки которые даже начисляют кешбек за оплату ЖКУ. Сбер желает сдирать комиссию со стариков, используя свое положение доставшееся ему от советской Сберкассы, а не развитое им. Пусть убирают свои "удобные сервисы". Старики и те, кто живет в слаборазвитых регионах, платят в кассах. Им эти сервисы без надобности.
АК-54 26.01.2021
К примеру, у нас стоимость комиссии по платежам за сбор и вывоз коммунальных отходов из 2-хкомнатной квартиры в прошлом году составило 30%(ТРИДЦАТЬ). Не великоваты ли аппетиты у Сбера? Народ пошёл простым путём, 6 месяцев не платит, А ПОТОМ ПО ПОСЛЕДНЕЙ ПЛАТЁЖКЕ ПЛАТИТ ЗА ВСЁ СРАЗУ - ТАК КАК сбер, БЕРЁТ КОМИСИЮ НЕ ЗА ПЛАТЁЖ А ЗА БУМАЖКУ! Если вас в квартире 3 (три собственника)то по 30руб, за бумажку - 100 целковых сверху!?!?
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