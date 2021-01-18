.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
18 января 2021 года 08:19
Каждый второй россиянин столкнулся с мошенничеством
|0
Сергей Коньков/ТАСС
18 января. FINMARKET.RU - Фактически каждый второй человек в России сталкивался с банковскими мошенниками, следует из опроса ЦБ. В опросе, который проводил ЦБ с августа по декабрь 2020 года, приняли участие 41,8 тыс. респондентов: 198 юрлиц и 41,6 тыс. физлиц, сообщили "Известиям" в Банке России. По данным исследования, со злоумышленниками имели дело порядка 30% компаний и около 48% граждан. Между тем средний уровень доверия клиентов кредитных организаций к безопасности электронных технологий и сервисов в 2020 году вырос с 70,9 до 73,3%, заявили в регуляторе. В соответствии с результатами опроса, граждане оценили на 6,9 балла (по 10-балльной шкале) действия банков при совершении мошенничеств против клиентов, тогда как в прошлом году этот показатель составил 6,5 балла. "Совместные усилия Банка России, финансовых организаций, органов прокуратуры, других правоохранительных органов, направленные на профилактику и противодействие противоправной деятельности, в том числе социальной инженерии, способствовали тому, что доверие граждан к безопасности финансовых технологий выросло. Необходимо продолжать такую совместную работу", - заявили "Известиям" в Центробанке. По данным регулятора, объем операций без согласия клиента за первое полугодие 2020 года составил 4 млрд рублей, а за III квартал показатель вырос еще на 2,5 млрд рублей. Для сравнения, за весь 2019 год мошенники увели у россиян 6,5 млрд рублей. В 2020 году мошенничество в банковской сфере выросло по сравнению с предыдущим годом более чем вдвое, оценил директор по безопасности "Почта Банка" Станислав Павлунин. Он пояснил, что взрывной рост спровоцирован пандемией и связанными с ней ограничениями и изменениями - удаленная работа, переход в онлайн многих процессов, покупок и операций. Большинство мошенничеств в прошлом году пришлось на методы социальной инженерии, эксплуатирующие тему коронавируса: злоумышленники предлагали тестирование на COVID-19, выставляли штрафы за нарушение самоизоляции, а также обещали ускоренно перечислить государственные пособия, рассказали "Известиям" в крупнейших банках. В кредитных организациях добавили, что в период новогодних праздников мошенники активно использовали для обмана фейковые страницы интернет-магазинов, а также фишинговые рассылки в стилистике рождественских поздравлений или с информацией о скидках.
.
Ключевые слова: Россия, банки, мошенничество
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.