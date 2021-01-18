Каждый второй россиянин столкнулся с мошенничеством

18 января. FINMARKET.RU - Фактически каждый второй человек в России сталкивался с банковскими мошенниками, следует из опроса ЦБ. В опросе, который проводил ЦБ с августа по декабрь 2020 года, приняли участие 41,8 тыс. респондентов: 198 юрлиц и 41,6 тыс. физлиц, сообщили "Известиям" в Банке России. По данным исследования, со злоумышленниками имели дело порядка 30% компаний и около 48% граждан.

Между тем средний уровень доверия клиентов кредитных организаций к безопасности электронных технологий и сервисов в 2020 году вырос с 70,9 до 73,3%, заявили в регуляторе. В соответствии с результатами опроса, граждане оценили на 6,9 балла (по 10-балльной шкале) действия банков при совершении мошенничеств против клиентов, тогда как в прошлом году этот показатель составил 6,5 балла.

"Совместные усилия Банка России, финансовых организаций, органов прокуратуры, других правоохранительных органов, направленные на профилактику и противодействие противоправной деятельности, в том числе социальной инженерии, способствовали тому, что доверие граждан к безопасности финансовых технологий выросло. Необходимо продолжать такую совместную работу", - заявили "Известиям" в Центробанке.

По данным регулятора, объем операций без согласия клиента за первое полугодие 2020 года составил 4 млрд рублей, а за III квартал показатель вырос еще на 2,5 млрд рублей. Для сравнения, за весь 2019 год мошенники увели у россиян 6,5 млрд рублей.

В 2020 годув банковской сфере выросло по сравнению с предыдущим годом более чем вдвое, оценил директор по безопасности "Почта Банка" Станислав Павлунин. Он пояснил, что взрывной рост спровоцирован пандемией и связанными с ней ограничениями и изменениями - удаленная работа, переход в онлайн многих процессов, покупок и операций.

Большинство мошенничеств в прошлом году пришлось на методы социальной инженерии, эксплуатирующие тему коронавируса: злоумышленники предлагали тестирование на COVID-19, выставляли штрафы за нарушение самоизоляции, а также обещали ускоренно перечислить государственные пособия, рассказали "Известиям" в крупнейших банках.

В кредитных организациях добавили, что в период новогодних праздников мошенники активно использовали для обмана фейковые страницы интернет-магазинов, а также фишинговые рассылки в стилистике рождественских поздравлений или с информацией о скидках.