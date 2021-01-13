Удаленная работа множит мошеннические схемы

13 января. FINMARKET.RU - В России в связи с массовым переходом на удаленную работу появилась новая мошенническая схема: потенциальной жертве для получения удаленной работы предлагается скачать популярные приложения с официальных ресурсов. Однако среди них находится приложение с вредоносным программным обеспечением, дающее удаленный доступ к мобильному банку жертвы.

Как рассказали " "Коммерсанту" " в RTM Group (компании, консультировавшей пострадавших), мошенники под видом работодателей звонят жертве и предлагают привлекательные условия труда. Так, для начала предлагается установить ряд приложений, в том числе приложение с трояном, который ставит на устройство жертвы программу удаленного доступа. "После этого злоумышленник получает секретные коды клиента банка для доступа к личному кабинету", - сказал директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский.

При этом сами приложения жертва скачивает напрямую из магазина PlayMarket, куда одно из них, зараженное вирусом, предварительно загрузили мошенники.

До сих пор основных мошеннических схем было две: одна из них - установка программы по ссылке, которую невнимательный пользователь открыл из неизвестного SMS или сообщения мессенджера, вторая заключается как раз в социальной инженерии. По словам Музалевского, новая схема комбинирует подходы хакеров и "звонарей". Он не исключает, что новая схема в условиях удаленки может стать массовой.

Как отмечают эксперты, сегодня программное обеспечение может выглядеть легитимным и устанавливаться с официальных магазинов типа Google Play.